Bayern München eröffnet Achtelfinal-Tag

DFB-Pokal: Bayern trifft auf den SV Meppen

Vizemeister Bayern München eröffnet den "Achtelfinal-Tag" im DFB-Pokal der Frauen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte, tritt der Pokalsieger aus dem Jahr 2012 am 3. Dezember im ersten Spiel des Sonntags ab 13:00 Uhr beim Zweitligisten SV Meppen an. Titelverteidiger VfL Wolfsburg gastiert ab 14.00 Uhr beim Zweitligisten BV Cloppenburg.

Das Viertelfinale findet dann am 14. März 2018, das Halbfinale am 15. April statt. Das Endspiel steigt am 19. Mai in Köln.

Die Achtelfinal-Paarungen im Überblick:

SV Meppen - Bayern München (13:00 Uhr)

BV Cloppenburg - VfL Wolfsburg

VfL Sindelfingen - 1. FFC Frankfurt

1. FC Köln - SC Sand

1899 Hoffenheim - SC Freiburg

1. FC Saarbrücken - FF USV Jena

Arminia Bielefeld - Turbine Potsdam (alle 14:00 Uhr)

Werder Bremen - SGS Essen (15:30 Uhr)