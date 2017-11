Koscielny plant Nationalmannschafts-Rücktritt

Laurent Koscielny wird seine Nationalmannschaftskarriere bald beenden

Laurent Koscielny will nach der WM im nächsten Jahr aus der französischen Nationalmannschaft zurücktreten. "Mit 32 Jahren werde ich langsam alt, die anderen sind in ihren Zwanzigern. Jetzt ist ihre Zeit", sagte der Innenverteidiger vom FC Arsenal am Dienstag.

In den nächsten sechs Monaten habe er Zeit, "alles zu geben, um die Nationalmannschaft mit den besten Erinnerungen zu verlassen", sagte Koscielny, der seit 2011 für die Equipe Tricolore spielt.

Zur Vorbereitung auf die WM in Russland trifft er mit der französischen Mannschaft am 14. November in Köln auf Weltmeister Deutschland, vier Tage vorher steht ein Heim-Länderspiel gegen Wales auf dem Programm.