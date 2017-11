Die Terrorbedrohung für Großveranstaltungen wächst laut Interpol

Die Bedrohung durch Terror- und Cyberattacken bei globalen Sportveranstaltungen wie Fußball-Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen wächst.

"Es gibt eine Bandbreite an Gefährdungen, die immer weiter zunimmt", sagte Interpols Generalsekretär Jürgen Stock am Rande einer Sicherheitskonferenz in Doha am Dienstag.

Die steigende Komplexität der weltweiten Gefährdungslage erfordere "mehr denn je, dass die Strafverfolgungsbehörden kooperieren", sagte Stock. Gezeigt hätten das unter anderem die Ausschreitungen der Hooligans bei der Fußball-EM in Frankreich und die Cyberkriminalität bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr in Rio de Janeiro.

Bei der zweitägigen Veranstaltung im Gastgeberland der Fußball-WM 2022 versicherte der Generalsekretär des Organisationskomitees des Turniers, Hassan al-Thawadi, unterdessen, dass das Turnier in Katar "absolut sicher" sein werde.