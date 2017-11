Ter Stegen: Viel mehr als nur Neuer-Ersatz

Will seine Top-Form auch in der Nationalelf bestätigen: Marc-André ter Stegen

Nach dem Ausfall von Manuel Neuer fehlt der deutschen Nationalmannschaft nicht nur ein wichtiger Führungsspieler, sondern auch ein überragender Torwart. Lange war von einem harten Konkurrenzkampf zwischen Marc-André ter Stegen, Bernd Leno und Kevin Trapp um den Platz hinter dem Bayern-Star die Rede. Doch ter Stegen könnte bald viel mehr als nur Ersatzmann sein.

Der 25-Jährige hat sich spätestens beim Confederations Cup gegen seine Mitbewerber durchgesetzt. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung avancierte er nach einigen eher slapstickhaften Einlagen im Adlerdress zum Kronprinzen im DFB-Gehäuse.

Während seine Konkurrenz im Kasten schwächelt, gilt ter Stegen zumindest bis zu Neuers Rückkehr als unumstrittener Torwart der DFB-Auswahl - auch wegen seiner überragenden Leistungen beim FC Barcelona.

Überform in Katalonien

Ter Stegen befindet sich derzeit in Überform. In elf Ligaspielen musste der 25-Jährige erst vier Mal hinter sich greifen und sicherte seinem Team mit spektakulären Paraden wichtige Punkte. Mit seinen Leistungen befindet er sich auf dem besten Weg, die Trofeo Zamora abzuräumen, die der beste Torwart der La-Liga-Saison bekommt.

Auch die spanische Presse ist voll des Lobes. War er zu Beginn seiner Zeit in Spanien noch als "ter Cantaden" ("Cantada" spanisch für "Patzer") verunglimpft worden, überschlagen sich die Zeitungen nun angesichts der Leistung des Deutschen.

Die "Mundo Deportivo" schrieb von "Paraden, die für die Drehbücher der Spiele von grundlegender Bedeutung sind" und sieht den Keeper als Schlüsselspieler beim Tabellenführer der Primera División. Momentan durchlebe er "den besten Moment seiner Karriere." Die "AS" erhob ter Stegen nach einem starken Auswärtsspiel bei Athletic Bilbao zum "Helden von San Mamés".

Nun soll es in den Freundschaftsspielen gegen England und Frankreich mit der Nationalmannschaft ähnlich erfolgreich weitergehen.

Beförderung beim Confed Cup

Dort ist man ebenfalls angetan vom gebürtigen Mönchengladbacher. "Marc praktiziert beim FC Barcelona genau die Spielweise, die wir von unseren Torhütern erwarten", sagte DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke dem "kicker". "Er ist zuverlässig in der Spieleröffnung, technisch gut, anspielbar."

Schon vor drei Jahren schwärmte der 55-Jährige von ter Stegen als "ein offensiver, mitspielender Torwart, der von all unseren Torhütern derjenige ist, der unserer Philosophie am nächsten kommt."

Die Entscheidung, den U17-Europameister von 2009 beim Confed-Cup als feste Nummer zwei hinter Neuer zu bestätigen, habe beim Barça-Profi "einiges bewirkt". "Mit welcher Selbstsicherheit er in Russland gespielt hat, wie er da in der Kabine aus sich rausgegangen ist, wie er mit den Spielern gesprochen hat - das hat mir gefallen", lobte Köpke weiter.

Wird Neuer rechtzeitig fit?

Je nach Heilungsverlauf bei Manuel Neuer könnte ter Stegen auch über die kommenden Freundschaftsspiele hinaus im DFB-Tor stehen. Der FC Bayern rechnet mit einer Rückkehr Neuers im Januar 2018, aber möglicherweise verzögert sich das Comeback des 31-Jährigen sogar bis März nächsten Jahres. Ob er dann bis zum Start der WM im Juni wieder in Topform ist, bleibt abzuwarten.

Zweifel daran äußerte zuletzt Ex-Nationalkeeper Uli Stein gegenüber dem "Münchener Merkur". Er sei skeptisch, ob Neuer es zur WM schaffe. Der gebürtige Gelsenkirchener zog sich im September zum zweiten Mal einen Haarriss im linken Mittelfuß zu und musste operiert werden. "Zwei Mal die gleiche Verletzung an derselben Stelle - das schüttelt man nicht so locker ab. Ich habe Zweifel, ob er so stark zurückkommt, wie er war", erklärte Stein.

Für den ehemaligen HSV-Keeper ist ter Stegen der logische Neuer-Ersatz: "Ich hätte kein Bauchweh, ihm bei der WM die Nummer eins anzuvertrauen. Er hat einen großen Sprung gemacht und sich in Barcelona durchgesetzt. Joachim Löw kann auch ohne Neuer Weltmeister werden."

Der Kronprinz steht bereit

Sollte Manuel Neuer also tatsächlich länger fehlen als vermutet, steht ter Stegen bereit. Ob der ambitionierte Keeper, der schon in Mönchengladbacher Jugendzeiten wegen seines Ehrgeizes "Mini-Kahn" genannt wurde, dann seinen Platz kampflos räumen würde, darf zumindest bezweifelt werden.

Mit Konkurrenzkampf kennt sich der Blondschopf jedenfalls aus: Beim FC Barcelona lief ter Stegen dem vom Trainer favorisierten Claudio Bravo den Rang als Stammtorwart ab. Nun sitzt Bravo bei Manchester City auf der Bank.

Auch in der jüngeren Vergangenheit der Nationalmannschaft hat es im Vorfeld eines großen Turnieres einen Torwartwechsel gegeben. 2006 wurde Platzhirsch Oliver Kahn durch Herausforderer Jens Lehmann ersetzt, der in der Folge maßgeblichen Anteil am Sommermärchen hatte.

Und auch Neuer profitierte vor der WM 2010 von einer Verletzung René Adlers. Die Chance für ter Stegen ist also gegeben.

Sebastian Ernst