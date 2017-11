"Stehe dazu": Heynckes erneuert Nachfolger-Empfehlung

Jupp Heynckes empfiehlt dem FC Bayern einen jungen Trainer

Jupp Heynckes ist das Gesicht des Erfolges des FC Bayern - einmal mehr. Seitdem der 72-Jährige im Oktober zum dritten Mal auf die Bank der Münchner zurückkehrte, gewann der FCB alle Partien. Das Engagement des Trainer-Urgesteins ist allerdings mit einem Verfallsdatum versehen: Im Sommer geht es zurück in den Ruhestand. Gegenüber der "Sport Bild" äußerte sich Heynckes nun unter anderem zu seinem Nachfolger.

"Wir haben in Deutschland sehr viele junge, hochtalentierte Trainer mit einem klaren Konzept, mit eigener Philosophie. Sie arbeiten akribisch auf dem Trainingsplatz, sind innovativ", lobt Heynckes die Generation um Nagelsmann, Tedesco und Co.

Geht es nach Heynckes, wird einer der besagten "jungen", "hochtalentierten" Coaches auch sein Erbe bei den Bayern antreten. "Ich habe das bei meiner Vorstellung betont und stehe dazu: Einer dieser jungen, deutschen Trainer wäre sicher prädestiniert dafür, den FC Bayern zu trainieren. Die jungen Trainer gehen mit der Zeit, sie sind eine Inspiration für die Liga."

Am Puls der Zeit bewegt sich auch der Ex-Torjäger. "Man muss auf Neuerungen eingehen", empfiehlt Heynckes und führt aus: "Ich habe heute einen viel größeren Betreuerstab. Man muss die Wissenschaft dazunehmen, sei es bei der Leistungsdiagnostik oder in der Spielanalyse. Mir macht das Spaß, ich stehe diesen Innovationen offen gegenüber." Zumal vor allem die Fortschritte in der Videoanalyse der akribischen Arbeitsweise Heynckes' entgegenkommen. "Ich kann Stunden vor dem Bildschirm verbringen, um die letzten Details unserer Gegner zu erfahren", so der ehemalige Nationalspieler.

"Das ist kaum zu glauben"

Wie beeindruckend sich Heynckes' Karriere an der Seitenlinie bislang gestaltete, untermauert ein Blick auf die Statistik. Gegen 164 verschiedene Trainer führte "Don Jupp" seine Elf im Rahmen der Bundesliga bis dato ins Feld, am nächsten Spieltag folgt mit Augsburgs Manuel Baum die Nummer 165. Eine Zahl, die auch dem erfahrenen Haudegen Respekt einflößt: "Das ist kaum zu glauben."

Von diesen 164 Kontrahenten habe Ernst Happel besonderen Eindruck bei ihm hinterlassen, so Heynckes. "Er war seiner Zeit voraus, hat mit Viererkette, Raumdeckung und Abseitsfalle gespielt. Aber ich denke auch gerne an die Spiele gegen Ottmar Hitzfeld, Otto Rehhagel oder Karl-Heinz Feldkamp zurück. Es waren fantastische Duelle."