Volland enthüllt Bayers kuriosen Strafenkatalog

Kevin Volland hat verraten, welche Strafen Heiko Herrlich verhängt

Elf Spiele, 16 Punkte: Bayer Leverkusen steht im gesicherten, oberen Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle mit klarem Blick nach oben. Einen großen Anteil am guten Ergebnis der Werkself hat Heiko Herrlich, der im Umgang mit der Mannschaft einiges verändert hat.

"Der Trainer schaut sehr genau hin, was in der Mannschaft passiert. Auch nach drei Siegen in einer Woche achtet er im Training genau auf Kleinigkeiten und hält mit gezielten Maßnahmen die Spannung hoch", erklärte Kevin Volland gegenüber der "Sport Bild".

Insbesondere bei Verfehlungen müssen die Leverkusener Profis nun zittern und wissen nicht, was genau auf sie zukommt. "Wir haben keinen Strafenkatalog. Der Trainer entscheidet bei Disziplinlosigkeiten, etwa wenn jemand zu spät kommt, ganz spontan über eine Strafe", verriet der Offensivmann.

Vollanf: "Gut für das Klima"

Klassische Geldstrafen gibt es unter Herrlich nicht mehr. Stattdessen müssen die Spieler etwas für jemanden aus dem engsten Umfeld der Mannschaft leisten. "Da bekommt ein Betreuer mal ein Fahrrad oder einer aus dem Staff zum Beispiel einen Thermomix (ein Küchengerät im Wert von 1200 Euro/ d. Red.)", sagte Volland und fügte an: "Das ist gut für das gesamte Klima und sorgt zudem dafür, dass es weniger Disziplinlosigkeiten gibt."

Für den Zusammenhalt hätten diese Maßnahmen einiges bewirkt, so der Stürmer weiter. "Wir haben eine bessere Stimmung untereinander. Auch nach Niederlagen stehen wir enger zusammen, reden untereinander offener über Fehler", freute sich der 25-Jährige.

Auch auf dem Platz profitiert Volland vom neuen Chefcoach. "Wir trainieren sehr offensiv. Es gibt viele Übungen mit Torabschluss", beschrieb der Angreifer die Methoden des 45-Jährigen und schloss an: "Wenn du im Training vor dem Tor locker bist, gibt dir das Sicherheit."