Kroos warnt: "Niemand darf sich ausruhen"

Toni Kroos geht motiviert in die Länderspiele

Toni Kroos nimmt seine Kollegen zum Abschluss des Länderspieljahres schon für 2018 in die Pflicht. "Niemand darf sich ausruhen", sagte der Champions-League-Sieger von Real Madrid bei der Präsentation des Heimtrikots für die WM in Russland am Dienstagabend in Berlin.

Die Duelle mit England am Freitag (21:00 Uhr) in London und mit Frankreich am Dienstag (20:45 Uhr) in Köln seien "nicht wirklich Freundschaftsspiele. Wir wollen diese Spiele gewinnen, jeder will sich zeigen". Kroos erwartet "gutes Niveau gegen sehr, sehr gute Gegner, gegen die wir hoffentlich bei der WM noch mal spielen".

Auch Torhüter Marc-Andre ter Stegen sprach von "hervorragenden, besonderen Spielen, in denen man sich in Form spielen kann". Dabei sei egal, dass den Engländern ein halbes Dutzend Spieler fehlen, darunter Harry Kane und Dele Alli (beide Tottenham Hotspur).

"Es sind nicht die einzigen Spieler", sagte der Torhüter des FC Barcelona, der wieder den verletzten Manuel Neuer ersetzen wird. "Sie haben eine enorme Breite bekommen, eine unglaubliche Qualität, großartige Spieler."