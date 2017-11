DFB ohne Boateng, Kroos wackelt

Jérôme Boateng fällt gegen England aus

Die deutsche Nationalmannschaft muss im Länderspiel-Klassiker gegen England in Wembley auf Jérôme Boateng und möglicherweise auch auf Toni Kroos verzichten.

Boateng wird am Freitag (21:00 Uhr) wegen muskulärer Probleme nicht spielen können, der Innenverteidiger von Bayern München hatte zuletzt bereits das Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund (3:1) verpasst. Er wird aber definitiv am Donnerstag an Bord des Fliegers nach London gehen.

Kroos (Real Madrid) fehlte am Mittwoch beim Training im Berliner Jahnstadion wegen Magen-Darm-Beschwerden. Es besteht dennoch Hoffnung auf einen Einsatz. Abwehrchef Mats Hummels (Bayern München) trainierte individuell, Torhüter Kevin Trapp setzte wegen eines Infekts der oberen Atemwege aus.

Vier Tage nach dem Duell im Wembleystadion spielen die deutschen Weltmeister am kommenden Dienstag (14. November, 20:45 Uhr) in Köln gegen Frankreich.