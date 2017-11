Ladehemmung ade? Auba knipst bei Geheimtest

Pierre-Emerick Aubameyang (r.) hatte wieder Grund zum Jubeln

Borussia Dortmund nutzt die Länderspielpause: Am Mittwoch konnten die Schwarzgelben ein Testspiel gegen den Zweitligisten VfL Bochum für sich entscheiden. Das Kräftemessen der Ruhrpott-Rivalen war im Vorfeld nicht angekündigt worden.

Bei der ungewöhnlichen Spielzeit von dreimal 30 Minuten behielt der BVB im Duell der Nachbarn mit 4:2 die Oberhand. André Schürrle per Doppelpack und Maximilian Philipp konnten für den aktuellen Tabellendritten der Bundesliga treffen.

Besonders freuen dürfte alle Anhänger der Borussia aber der Treffer von Pierre-Emerick Aubameyang, der die Torschützenliste auf Dortmunder Seite komplettiert. Zuvor war der Goalgetter aus Gabun in den letzten fünf Pflichtspielen ohne Torerfolg geblieben. Lukas Hinterseer und Johannes Wurtz erzielten die Treffer für die Bochumer.

BVB erwartet Wochen der Wahrheit

Nach dem Erfolg gegen den VfL Bochum stehen BVB-Coach Peter Bosz und Co. in den nächsten vor schwierigen Aufgaben. In der Champions League warten Tottenham Hotspur und Real Madrid. In der Liga kommt es am 25. November zudem zum Revier-Klassiker gegen den FC Schalke 04.

Die Bochumer stehen nach dem Unentschieden gegen Kaiserslautern am 18. November im Heimspiel gegen Greuther Fürth unter Erfolgsdruck. Die Westfalen belegen im Unterhaus derzeit einen enttäuschenden 14. Platz.