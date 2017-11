Medien: HSV-Juwel Arp im Premier-League-Fokus

Jann-Fiete Arp vom HSV hat Begehrlichkeiten in England geweckt

HSV-Juwel Jann-Fiete Arp hat mit seinen vielversprechenden Leistungen in den letzten Wochen und Monaten offenbar Begehrlichkeiten in der englischen Premier League geweckt.

Der "Daily Mail" zufolge haben Chelsea und Arsenal Arp in der laufenden Spielzeit bereits beobachten lassen. Auch Tottenham Hotspur soll inzwischen Scouts auf den 17 Jahre alten Stürmer angesetzt haben.

Mit seinem Treffer beim 1:2 in Berlin gegen Hertha BSC Ende Oktober avancierte der Youngster zum jüngsten Torschützen der Hamburger Vereinsgeschichte. Beim 3:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende legte Arp prompt seinen zweiten Treffer nach. Zudem profilierte sich der Mittelstürmer in den Jugendmannschaften der Rothosen sowie den Junioren-Auswahlteams des DFB in den letzten Jahren als Torjäger.

Neben den drei Londoner Klubs beobachtet angeblich auch der FC Bayern die Entwicklung des 1,84-Meter-Mannes ganz genau. Auch Italiens Serienmeister Juventus wurde bereits Interesse an dem Angreifer nachgesagt.

HSV will langfristig verlängern, Arp zögert noch

Eigengewächs Arp ist noch bis 2019 an den HSV gebundeng. Bei seiner letzten Verlängerung im Sommer lehnte das Talent einen Fünfjahresvertrag ab - mit der Begründung, die Entwicklung in der Hansestadt abwarten zu wollen.

"Wenn Fiete neue Verhandlungen aufnehmen möchte, müsste das Signal von ihm kommen", sagte Arps Berater Jürgen Milewski unlängst gegenüber der "Hamburger Morgenpost".

Beim HSV herrscht Zuversicht vor, dass Arp seinem Jugendklub treu bleibt. "Wenn Fiete weitere Einsätze bekommt, dann haben wir als HSV gute Argumente, den Vertrag zu verlängern", sagte Sportchef Jens Todt. Er wisse aber auch, dass es "natürlich keine Garantie" für einen Verbleib des umworbenen Rechtsfußes gebe.