Bayern-Schock! Neuer fällt noch länger aus

Fehlt Manuel Neuer dem FC Bayern noch länger als vermutet?

Hiobsbotschaft für den FC Bayern München: Nationaltorhüter Manuel Neuer wird dem Rekordmeister nach seinem drittten Mittelfußbruch innerhalb weniger Monate offenbar noch länger fehlen als bisher vermutet.

Laut "Bild" wird Neuer nach seiner Operation am 20. September nun vier bis fünf weitere Wochen an Krücken gehen müssen. Das Blatt beruft sich dabei auf Informationen aus dem Spielerkreis. Neuer sollte im Anschluss an den Eingriff eigentlich lediglich sechs Wochen auf Krücken angewiesen sein.

Ein Comeback des Weltmeisters zum Rückrundenstart bei Bayer Leverkusen am 12. Januar wäre durch den neuerlichen Rückschlag nahezu ausgeschlossen.

Neuer hatte sich Ende März einen Haarriss im linken Mittelfuß zugezogen. Damals wurde dem Keeper im Rahmen eines kleinen Eingriffs eine Schraube eingesetzt.

Wenige Wochen später brach der Fuß im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid an der selben Stelle erneut. Neuer ließ die Verletzung konservativ behandeln, fiel monatelang aus.

Im September zog sich der 31-Jährige dann im Training den dritten Bruch im linken Mittelfuß zu. Dieser machte die OP nötig.

Zuletzt hatte DFB-Torwart-Trainer Andreas Köpke Neuers Ausfall als "Katastrophe" für den FC Bayern bezeichnet. Im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Russland sei er allerdings "optimistisch". Neuer habe "Zeit genug, bei der WM topfit zu sein".

Ob das nach den neuesten Entwicklungen immer noch gilt, ist fraglich.