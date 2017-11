Rangnick über die Zukunft der Leipzig-Stars

Ralf Rangnick will die Leistungsträger in Leipzig halten

RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick hat sich in einem Interview zur Situation mehrerer Leistungsträger bei den Roten Bullen geäußert.

Bei Stammspielern wie Timo Werner, Marcel Sabitzer oder Emil Forsberg hofft der RB-Macher darauf, die Akteure noch längerfristig im Kader halten zu können. Über den schwedischen Nationalspieler Forsberg sagte Rangnick gegenüber "Sportbuzzer": "Sein Vertrag läuft bis 2022. Ich sage jetzt nicht, dass er seine Karriere bei uns beendet, dafür ist er zu jung, aber ich kann ihn mir noch sehr lange bei uns vorstellen. Emil ist ein fantastischer Fußballer und guter Typ."

Über den 23-jährigen Sabitzer, der zuletzt immer wieder mit dem italienischen Klub AC Mailand in Verbindung gebracht wurde, meinte der Leipziger Sportdirektor: "Er hat eine klasse Entwicklung genommen, das ist uns natürlich nicht entgangen. Eine vertragliche Anpassung an diese Entwicklung ist denkbar. Wir werden uns zusammensetzen und versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Vom AC Mailand hat sich bis jetzt bei uns niemand gemeldet."

Upamecano mit 100-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel

Schwieriger könnte sich die Situation in naher Zukunft bei Abwehr-Juwel Dayot Upamecano gestalten. Nach nur wenigen Einsätzen für die Leipziger wurde das Talent des 19-Jährigen offensichtlich. Mehrere Topklubs sollem am französischen U-Nationalspieler interessiert sein. Zuletzt hatte "Football Leaks" enthüllt, dass im Arbeitspapier Upamecanos eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro festgeschrieben ist.

Ralf Rangnick kommentierte bei "Sportbuzzer" die Personalie Upamecano: "Ich habe schon vor zwei Jahren gesagt, dass Dayot irgendwann bei jedem Topverein der Welt spielen kann. Ihm läuft keiner weg, er ist cool und kann auch noch richtig gut kicken. Ob Klausel oder nicht, ist zweitrangig. Wenn ein großer Verein mit einem Gehalt von zehn bis zwölf Millionen Euro lockt und der Spieler weg will, muss man sich damit auseinandersetzen. Solche Summen wollen und können wir nicht bezahlen. Aber ich habe bei Dayot große Hoffnung, dass er noch ein paar Jahre bei uns bleibt."

Rangnick über Werner: "Hatte keine einfache Zeit"

Für den deutschen Nationalstürmer Timo Werner freute sich Rangnick, dass dieser nach einigen gesundheitlichen Problemen im Herbst nun wieder auf dem Weg zu seiner Topform ist.

"Er hat keine einfache Zeit hinter sich. Das Tor in Porto war wichtig für ihn, das Siegtor gegen Hannover und die Vorlage auf Yussuf haben ihm und uns extrem gut getan. Timo hat in jungen Jahren mehr erlebt als andere in ihrer kompletten Karriere", betonte Rangnick, der den Mittelstürmer vor eineinhalb Jahren aus Stuttgart verpflichtet hatte.