Zorc von Dahoud "absolut überzeugt"

Mahmoud Dahoud macht sich fit für die anstrengenden November- und Dezember-Wochen in der Bundesliga

Mahmoud Dahoud hat seit seinem Wechsel vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zu Konkurrent Borussia Dortmund noch nicht richtig beim neuen Arbeitgeber Fuß fassen können.

Der 21-Jährige stand beim BVB erst dreimal in der Bundesliga-Startelf, absolvierte in den ersten Monaten bei den Schwarz-Gelben insgesamt nur rund ein Drittel der möglichen Spielzeit. Trotz der offensichtlichen Anpassungsschwierigkeiten beim Tabellendritten hat der deutsche U-Nationalspieler in Sportdirektor Michael Zorc einen wichtigen und prominenten Fürsprecher im Klub.

"Ich bin überzeugt, dass er seine Leistung, die er schon angedeutet hat, bei uns dauerhaft bringen wird", zitiert der "kicker" den 55-Jährigen, der Dahoud im Sommer für eine Ablöse von zwölf Millionen Euro aus Mönchengladbach verpflichtet hatte.

Zorc betonte weiter, dass er nach wie vor "absolut überzeugt" vom Mittelfeldspieler sei, der eigentlich als Bindeglied zwischen Zentrale und der Angriffsreihe angedacht ist. Bislang brachte Dahoud seine Qualitäten aber noch nicht ausreichend ein, fand sich in den letzten Wochen zumeist auf der Ersatzbank wieder. Da sich der gebürtige Syrer zuletzt auch noch mit Nackenproblemen herumplagte, hat er seit September kein Ligaspiel mehr für den BVB bestritten.

Noch kein Pflichtspieltreffer für Dortmund

BVB-Manager Zorc gestand zwar ein, dass Dahoud "bei uns noch nicht im Rhythmus sei", allerdings ließ er dafür die "kleineren Rückschläge und Wehwehchen" der letzten Wochen als Entschuldigung gelten. Für die bevorstehenden strapaziösen Wochen bis zur Winterpause zeigte sich Zorc zuversichtlich, dass Dortmunds Nummer 19 in Kürze ein wichtiger Faktor auf dem Rasen werden könne.

Wettbewerbsübergreifend stand der beidfüßige Kreativspieler bisher in elf Partien für Borussia Dortmund auf dem Feld. Auf ein erstes Tor im schwarz-gelben Dress wartet Dahoud dabei noch immer. Immerhin steuerte er schon drei Torvorbereitungen in der Liga bei.