Klopp sicher: "Können die Premier League gewinnen"

Jürgen Klopp trainiert seit Sommer 2015 den FC Liverpool

Jürgen Klopp befindet sich in seiner dritten Spielzeit als Teammanager des FC Liverpool. In der letzten Saison führte er die Reds zu altem Glanz und zurück in die Champions League. Doch nun hat der 50-Jährige enthüllt, dass er durchaus auch bei einem anderen Premier-League-Klub hätte landen können.

"Ich hatte vor zwei Jahren ein Angebot eines weiteren englischen Traditionsvereins vorliegen", gab der 50-Jährige während der Länderspielpause in einer Medienrunde in Südafrika zu: "Aber ich habe mich nicht wohl gefühlt damit, wie sie dort den Fußball verstanden haben." Es habe sich schlichtweg "nicht richtig angefühlt", so Klopp weiter.

"Als Liverpool dann angerufen hat, das kann ich gar nicht erklären...", stockte Klopp und fügte hinzu: "Es passte einfach." Also übernahm der ehemalige BVB- und Mainz-Coach die Geschicke an der Anfield Road und löste Brendan Rodgers ab.

Champions League aufgrund riesiger Konkurrenz nur schwer zu holen

Mit Blick auf seine Ziele und das Erreichen großer internationaler Titel gab sich Klopp zurückhaltend. Die Champions League zu gewinnen, sei unheimlich schwierig, weil mehrere große Klubs in der Hand mächtiger Investoren aus dem Ausland sind.

Was die Chancen auf die englische Meisterschaft angeht, zeigte sich der 50-Jährige hingegen mutiger. "Wir können die Premier League gewinnen", erklärte er: "Aber wir brauchen auch ein bisschen Glück dazu."

Erfahrungen im Feiern großer Titel besitzt Klopp. Mit dem BVB holte er einmal den Pokal und zwei Mal den deutschen Meistertitel. Rückblickend auf seine Zeit bei den Schwarzgelben würde er fast nichts ändern.

Wehmütiger Blick auf das CL-Finale mit dem BVB

"Es gibt nur eine Niederlage, die ich gern ungeschehen machen möchte", betonte der Trainer: "Und das ist die aus dem Champions-League-Finale mit Dortmund." Mit 1:2 unterlag der BVB im Jahr 2013 dem FC Bayern. "Das ist wirklich die einzige Partie, die ich gern noch einmal spielen würde", so Klopp.

"Aber ich lebe nicht in der Vergangenheit", fügte der Liverpool-Teammanager hinzu: "Mein Ziel ist es, tolle Momente einzusammeln. Und wenn ich alt bin, möchte ich mit einem Lächeln darauf zurückblicken."