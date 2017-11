Kahn: Tuchel bei Bayern "absoluter Favorit"

Oliver Kahn sieht die Bayern bei der Trainer-Suche vor einer schwierigen Aufgabe

Oliver Kahn hat zur komplizierten Trainer-Suche in München Stellung genommen. An seinen persönlichen Favoriten für den Cheftrainer-Posten an der Säbener Straße knüpfte der Ex-Profi dabei konkrete Anforderungen.

"Thomas Tuchel ist ein Trainer, der sehr stark mit den Spielern arbeitet. Er muss aber auch das Umfeld - also Fans und die Manager - mehr mitnehmen. Das ist in München ganz wichtig. Er muss sich managen können", zitierte "Sky Sport" den langjährigen Bayern-Keeper. Dieser ergänzte: "Wenn er das kann, ist er sicherlich ein absoluter Favorit für Bayern München."

Aktuell habe die Trainer-Suche ohnehin äußerste Priorität. "Ich glaube, dass sich der FC Bayern München im Moment fieberhaft darüber Gedanken macht, wer in Zukunft der neue Trainer sein kann", so der 48-Jährige, der eine langfristige Lösung um Jupp Heynckes, weitestgehend ausschloss: "Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Jupp Heynckes jetzt mit 72 Jahren dann nochmal ein Jahr dran hängt."

Weiter erläuterte der TV-Experte die komplexe Fahndung nach einem neuen Bayern-Coach: "Es ist gar nicht so einfach, auch für die Zukunft den richtigen Trainer für den FC Bayern zu finden. Was muss der für Fähigkeiten haben? Wer passt am besten zum Klub? Was möchte der Verein Bayern München für einen Fußball spielen? Welche Philosophie verfolgen sie?"