Klopp: Götze der "Beste, den ich je trainiert hab"

Jürgen Klopp hat eine besondere Beziehung zu seinen ehemaligen Spielern

Jahrelang hat Jürgen Klopp die Bundesliga und Borussia Dortmund mitgeprägt. Jetzt hat der Liverpool-Teammanager zurückgeblickt und einen Spieler über den grünen Klee gelobt.

"Bester Spieler, den ich jemals trainiert habe? Mario Götze. Er war unglaublich", schwärmte Klopp auf einer Charity-Gala gegenüber dem südafrikanischen Fußballportal "Soccer Laduma".

Auch für Robert Lewandowski hatte der langjährige Dortmund-Coach nur lobende Worte übrig. "Ich denke, die größte Verbesserung hat Lewandowski hingelegt", verriet der 50-Jährige, der seine Zeit beim BVB weiter im Herzen trägt: "Ich bin immer noch in Kontakt mit einigen Dortmund-Spielern. Sie waren sehr jung als ich sie trainierte, also war ich wie ein Vater für sie."

Das Resümee zu der Zeit bei der Borussia fällt für Klopp dementsprechend positiv aus: "Als ich Dortmund verließ, stellte ich fest, dass es nicht wichtig ist, was die Leute denken, wenn man kommt. Es ist wichtiger, was sie denken, wenn man geht."

Große Erfolge im Ruhrgebiet

Von 2008 bis 2015 stand Jürgen Klopp im Signal Iduna Park als Cheftrainer an der Seitenlinie. Zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg konnten die Schwarzgelben in diesem Zeitraum feiern. Im Champions-League-Finale 2013 mussten sich Klopp und Co. allerdings Bayern München geschlagen geben.

Seit 2015 ist Klopp beim FC Liverpool als Teammanager in der Verantwortung. Aktuell stehen die Reds in der Premier League auf Platz fünf.