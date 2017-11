WM-Kader: Härtefälle im zentralen Mittelfeld

İlkay Gündoğan konkurriert mit namhaften Kandidaten um die Kaderplätze im Mittelfeld

Mit der Rückkehr von İlkay Gündoğan wird das Gedränge im defensiven Mittelfeld der Nationalmannschaft noch größer. Joachim Löw kündigt Härtefälle an.

Für İlkay Gündoğan stellt sich die Frage nicht einmal im Ansatz. Wenn Bänder, Sehnen und Gelenke es zulassen, "dann bin ich mir sehr sicher, dass ich bei der WM dabei sein werde", sagt der Mittelfeldspieler von Manchester City bestimmt.

Sehr sicher? Das überrascht. Bundestrainer Joachim Löw, der "Härtefälle" ankündigt, hat auf der Sechserposition ein unglaubliches Überangebot. Ein Luxusproblem.

Die Konkurrenz ist groß

Toni Kroos ist als Metronom des Weltmeister-Aufbauspiels unverzichtbar. Sami Khedira stand dieses Jahr im Champions-League-Finale, Sebastian Rudy wird fast sicher mitfahren, weil er notfalls hinten rechts Joshua Kimmich ersetzen kann. Leon Goretzka hat sich beim Confed Cup als offensivere Variante extrem aufgedrängt, Emre Can ist Stammspieler beim FC Liverpool. Löw mag auch Julian Weigl von Borussia Dortmund, der diesmal gar nicht dabei ist.

"Wir werden Entscheidungen treffen, die hart sind für einige Spieler", sagt Löw. Ob es prominente Namen erwischen wird? "Das kann schon sein."

Kleine Korrektur: Es wird so sein. 23 Plätze sind im Aufgebot für die WM 2018 in Russland zu vergeben - da genügt eine einfache Rechnung: Drei Torhüter, vier Innenverteidiger, drei Außenverteidiger, viele Offensive, wahrscheinlich drei Stürmer. Es bleiben wohl vier Plätze für mindestens sieben ambitionierte und/oder verdiente Nationalspieler, darunter zwei Weltmeister (Kroos/Khedira).

Khedira ist unersetzlich

Beispielsweise auf der linken Abwehrseite kann Löw froh sein, überhaupt einen hochkarätigen Mann zu haben. Auf der Sechs aber gibt es die von Löw am Donnerstag noch einmal bekräftigte "klare Überzahl von Spielern".

Als der Bundestrainer letztens seine "Unersetzlichen" aufzählen sollte, nannte er auch: Khedira. "Sami, Manuel Neuer, Mats Hummels und Jerome Boateng können jungen Spielern bei einem Turnier viel mitgeben und ihnen in verschiedenen Situationen helfen", sagte Löw. "Auch über Toni Kroos brauchen wir nicht zu reden."

Er wird vor seiner Entscheidung unzählige Varianten und Paarungen durchdenken. Gegen Panama gibt es andere Anforderungen als gegen Argentinien, mal muss zerstört werden, mal angerannt. Vielseitigkeit ist ein großes Plus. "Ich will nicht alles verschieben, wenn mal einer ausfällt. Wir müssen auch mindestens zwei Systeme jederzeit abrufen können", fordert Löw.

Khedira: Konkurrenten "pushen mich"

Khedira nimmt diese Herausforderung gerne an - ein Schuss Rivalität sei gesund und der Leistung förderlich. "Ich bin unheimlich froh, mit solchen tollen Konkurrenten zusammen zu sein, weil sie mich auch zu Höchstleistungen pushen", sagte der 29-Jährige am Donnerstag in einer Berliner Mercedes-Benz-Niederlassung. "Sie sind tolle Jungs, besonders auch İlkay. Wir brauchen in Russland die besten Spieler."

Ein sehr kollegiales Verhältnis also vorgeblich, was Stürmer Sandro Wagner perfekt auf den Punkt brachte: "Ich klaue Timo Werner jetzt nicht das Shampoo, um ihn zu ärgern."

Dennoch: Löw hat den Druck erhöht, das werden die Spieler spüren. "Wir werden ganz genau hinschauen, welche Form sie im Verein haben", sagte der 57-Jährige, "wir Trainer haben natürlich für jede Position ein Spielerprofil im Kopf. Wer ist wie weit? Wer hat wo Nachholbedarf?"

Bei Gündoğan ist es derzeit noch die Fitness: Er sieht sich nach seiner langen Pause wegen eines Kreuzbandrisses bei "70 oder 80 Prozent". Seinem Selbstbewusstsein schadet das nicht.