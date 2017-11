Zaza fehlt Italien im Playoff gegen Schweden

Simone Zaza fällt verletzt aus

Die italienische Nationalmannschaft muss im Hinspiel der WM-Playoffs gegen Schweden am Freitag (um 20:45 Uhr im Liveticker) in Stockholm aller Voraussicht nach auf Stürmer Simone Zaza verzichten. Der Spieler des FC Valencia brach am Donnerstag das Training mit Schmerzen im linken Knie ab. Im Kader von Trainer Giampiero Ventura ist Zaza eine feste Größe.