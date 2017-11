Gala! U21 schießt Aserbaidschan aus dem Stadion

Marcel Hartel (r.) erzielte drei Treffer gegen Aserbaidschand

Kantersieg am Kaspischen Meer: Angeführt vom dreifachen Torschützen Marcel Hartel hat die deutsche U21-Nationalmannschaft mit einer Gala in Aserbaidschan in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Der von Stefan Kuntz trainierte Europameister gewann vor einer Geisterkulisse auch in der Höhe verdient mit 7:0 (3:0) und verbuchte im vierten Spiel der EM-Qualifikation den dritten Erfolg.

Der bei Zweitligist Union Berlin spielende Hartel war mit seinem Dreierpack (2./46./58.) überragender Mann des Abends. Vor nur 100 Zuschauern in Baku trafen zudem Nadiem Amiri (14.) von 1899 Hoffenheim, Debütant Aaron Seydel (28.) von Holstein Kiel, Lukas Klostermann (60.) von RB Leipzig und Levin Öztunali (Mainz 05) für die überlegene DFB-Elf, die zuletzt beim 1:3 in Norwegen überraschend gepatzt hatte.

Mit neun Punkten bleibt Deutschland in Gruppe 5 Tabellenführer Irland (10) auf den Fersen. Nur der Gruppensieger löst sicher das Ticket für die EM 2019 in Italien.

Abpfiff in Baku! 7:0 gewonnen 💪 Von der ersten bis zur letzten Minute ein souveräner Auftritt der deutschen #U21. Am Dienstag geht es weiter in der EM-Qualifikation mit dem Spiel in Israel.

---#Herzzeigen #AZEGER 🇦🇿🇩🇪 0-7 pic.twitter.com/KccrJVFcuw — DFB-Junioren (@DFB_Junioren) 9. November 2017

Hartel eröffnet Torreigen nach 65 Sekunden

Die Begegnung fast 3500 Kilometer von Deutschland entfernt begann furios. Nur 65 Sekunden waren gespielt, als Hartel nach Hackentrick von U21-Europameister Öztunali) den Ball erstmals über die Linie drückte. Hartel hatte schon Anfang Oktober beim 6:1 im Hinspiel getroffen.

Eine Minute später landete ein missglücktes Zuspiel von Torhüter Alexander Nübel (Schalke 04) bei Budag Nasirov, der das Geschenk jedoch nicht annahm (3.).

Die deutsche Auswahl kontrollierte anschließend das Geschehen, ließ den Ball nach Belieben laufen und stand in der Abwehr sicher. Amiri, neben Öztunali, Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (Schalke 04) und Waldemar Anton (Hannover 96) einer von fünf EM-Helden in der Startelf, erhöhte mit einem schönen Distanzschuss in den Winkel.

Erneutes Blitz-Tor von Hartel nach der Pause

Die entschlossen auftretende Kuntz-Auswahl hatte in der Dalga-Arena fortan alles im Griff, einziges Manko blieb die Chancenauswertung. Der starke Kehrer, der die Kapitänsbinde vom angeschlagenen Jonathan Tah übernommen hatte, scheiterte mit einem Kopfball am beim SSV Ulm spielenden Torhüter Mustafa Özhitay (21.). Kurz darauf krönte Seydel sein starkes Debüt mit dem 3:0.

Nach der Pause dauerte es sogar nur 22 Sekunden, ehe Schnellstarter Hartel erneut zuschlug und wenig später sein schon viertes Tor im fünften U21-Spiel nachlegte. Klostermann sorgte für den Schlusspunkt.

Im letzten Spiel des Jahres trifft die U21 am Dienstag in Ramat Gan auf Israel und kann dabei erstmals die Tabellenführung übernehmen.