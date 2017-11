Werder auch im Test gegen Heerenveen sieglos

Interimstrainer Kohfeldt (l.) und seine Bremer müssen weiter auf einen Erfolg warten

Der in der Bundesliga noch sieglose SV Werder Bremen hat auch in der Länderspielpause einen Erfolg verpasst. Der Tabellen-Vorletzte musste sich gegen den niederländischen Erstligisten SV Heerenveen mit einem 2:2 (0:1) begnügen.

Im Ellernfeld-Stadion in Aurich drehten Lamine Sané (69.) und Ex-Nationalspieler Max Kruse (76./Foulelfmeter) das Spiel zugunsten der Mannschaft von Interimstrainer Florian Kohfeldt, nachdem Heerenveen im ersten Abschnitt durch Pelle van Amersfoort (23.) in Führung gegangen war. In der 90. Minute verpasste Jordy Bruijn den Bremern jedoch einen späten Tiefschlag.

"Wir haben sehr unterschiedliche Phasen gesehen. Das späte Gegentor war sehr ärgerlich. Wir müssen einfach gewinnen wollen, ob hier oder in der Liga gegen Hannover. Das hat mir nicht gefallen. Gut gefallen haben mir Phasen in Halbzeit zwei. Da haben wir uns Torchancen herausgespielt, hatten eine gute Staffelung", sagte Kohfeldt, der eigentlich die Bremer U23 betreut.

Die Hanseaten hatten sich erst kürzlich von Chefcoach Alexander Nouri getrennt, der mit den Grün-Weißen saisonübergreifend 13 Ligaspiele in Folge ohne Dreier geblieben war.

Nachfolger Kohfeldt konnte den Bock jedoch (noch) nicht umstoßen - auch in Frankfurt (1:2) unterlagen die Bremer.

Werder Bremen: Drobný - Bauer (46. Gebre Selassie), Sané, Caldirola, Jacobsen - Gondorf (72. Käuper), Junuzović (81. Schmidt), Eggestein (72. Zhang), Bartels (46. Hajrović) - Belfodil (46. Jóhannsson), Kruse

SC Heerenveen: Hahn - Schmidt, Næss, Høegh, Woudenberg - Vlap, Schaars (60. Bruijn) - Kobayashi, van Amersfoort, Mihajlović - Veerman

Tore: 0:1 van Amersfoort (23.), 1:1 Sané (69.), 2:1 Kruse (76./Foulelfmeter), 2:2 Bruijn (90.)