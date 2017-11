Nanu?! Auba-Trip zu Dembélé nach Barcelona

Aubameyang (r.) reiste zu seinem Kumpel Dembélé (l.)

Länderspielpause in der Bundesliga. Die daheimgebliebenen Stars, die nicht bei der Nationalmannschaft aktiv sind, nutzen die spielfreie Zeit da gerne mal für private Termine.

Borussia Dortmunds kriselnder Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang ließ es sich nicht nehmen, am trainingsfreien Donnerstag nach Spanien zu reisen, um seinen Best Buddy der letzten Spielzeit, Youngster Ousmane Dembélé, zu besuchen.

Aubameyang markierte sich über die Social-Media-Plattform Instagram in Barcelona, gemeinsam mit dem derzeit verletzten Dembélé und dem gemeinsamen Kumpel Moustapha Diatta.



Besuch beim Kumpel: Aubameyang (r.) bei Dembélé in Barcelona (Bildquelle: aubameyang97/InstaStory)

Sportlich läuft es derzeit bei beiden Topstars nicht wirklich rund. Während BVB-Knipser Aubameyang schon seit 476 Pflichtspielmi­nu­ten auf einen Treffer wartet und auf dem Rasen einen alles andere als glücklichen Eindruck macht, laboriert BVB-Rekordtransfer Dembélé seit Monaten an einer Oberschenkelverletzung.

Dembélé erst mit drei Pflichtspielen für Barcelona

Der gabunische Bundesliga-Torschützenkönig und das französische Top-Talent verstanden sich schon während des gemeinsamen Jahres bei den Schwarz-Gelben bestens - auf und neben dem Platz. Aubameyang ließ in öffentlichen Statements mehrfach durchdringen, dass er zu Dembélé eine geschwisterähnliche Beziehung aufgebaut habe.

Das jüngste Foto aus der katalanischen Metropole kommentierte Auba dann auch mit den Worten: "Die Familie ist überglücklich über ihr Wiedersehen!"

Der 20-jährige Dembélé hofft noch auf seinen großen Durchbruch bei Barça. Seit seinem spektakulären Abgang absolvierte der Flügelflitzer erst drei Pflichtspiele für den spanischen Pokalsieger.

Aubameyang ist in Dortmund schon länger für seine Spontantrips quer durch Europa bekannt. In den letzten Monaten hatte sich der Starstürmer an trainingsfreien Tagen auch schon in Mailand oder Paris markiert.

Spekulationen um mögliche Abwanderungsgedanken soll der Post von Auba aber nicht befeuern. Trotzdem hat der Dortmunder Stürmer schon mehrfach betont, nur allzu gerne nochmal mit seinem Kumpel Dembélé zusammenspielen zu wollen. Bei dem Kurztrip nach Spanien soll es sich aber um eine reine Privatreise gehandelt haben.