Mainz bindet nächstes Torwart-Juwel

Bleibt in Mainz: Florian Müller

Nach der Vertragsverlängerung mit Robin Zentner hat Mainz 05 auch Torwarttalent Florian Müller langfristig gebunden. Der 19-Jährige unterschrieb am Freitag vorzeitig bis 2022.

"Florian Müller ist ein kompletter Torhüter, er hat bei uns in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung genommen und sich über starke Leistungen von unserer U17 bis zu unserer U23 in der dritten Liga in den Profikader gespielt. Wir sind überzeugt, dass diese positive Entwicklung noch nicht beendet ist und freuen uns, dass wir ihn langfristig an uns binden können", frohlockte Sportvorstand Rouven Schröder.

Auch der Teenager äußerte sich begeistert: "Ich fühle mich pudelwohl in Mainz. Ich habe hier mein privates Umfeld gefunden und gehe bei Mainz 05 Schritt für Schritt meinen sportlichen Weg. Das Gesamtpaket stimmt für mich, daher ist diese Vertragsverlängerung für mich ein logischer Schritt."

#Mainz05 hat Florian Müller langfristig an sich gebunden. Der 19-jährige Torwart hat seinen Vertrag frühzeitig bis zum Jahr 2022 verlängert! pic.twitter.com/pg74iIgDdO — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 10. November 2017

Ersatzkeeper Zentner, der die verletzte Nummer eins René Adler zuletzt vertrat, hatte bereits am Mittwoch bis 2021 unterschrieben.