Rückkehr? Thiago über seine ewige Liebe zu Barça

Für Thiago ist eine Rückkehr nach Spanien immer ein Thema

Beim FC Bayern München absolviert Mittelfeldstar Thiago derzeit seine fünfte Spielzeit. Dass der Kreativspieler immer wieder mit einer Rückkehr zum FC Barcelona nach Spanien liebäugelt, ist dabei kein Geheimnis.

Jüngst befeuerte der 26-Jährige selbst die neuesten Spekulationen, die ihn mit dem Tabellenführer der Primera División in Verbindung bringen.

"Barcelona wird immer meine Heimat sein. Nicht nur weil ich den Klub liebe, sondern auch die Stadt. Ich werde immer Liebe für sie empfinden", gab Thiago in einem emotionalen Statement in der spanischen Radiosendung "El Club de la Mitjanit" zu verstehen.

Konkret angesprochen auf einen Wechsel zurück zur Blaugrana gab der Nationalspieler neuen Raum für Interpretationen: "Ich bin sehr zufrieden bei Bayern, aber im Fußball ändert sich vieles schnell. Alles kann passieren."

Schon 86 Bundesligaspiele für Bayern

Vor vier Jahren war der Taktgeber des Münchner Mittelfelds für 25 Millionen Euro vom FC Barcelona an die Säbener Straße gewechselt. Legendär ist der Ausspruch des damaligen Bayern-Coaches Pep Guardiola, der die Verpflichtung des Barça-Eigengewächses quasi zur Bedingung machte: "Thiago oder nix!"

Seit dem hat er für den deutschen Rekordmeister 86 Bundesligaspiele bestritten, in denen er elf Treffer erzielte. In der laufenden Saison stand er bereits neunmal für den FC Bayern in der Meisterschaft auf dem Rasen.

Bei den Katalanen gelang Thiago zuvor als 19-Jähriger der Durchbruch. Insgesamt absolvierte der Mittelfeldmann über 100 Pflichtspiele für das Top-Team an der Seite der Weltstars Lionel Messi oder Andres Iniesta.

Derzeit hält sich Thiago in seiner spanischen Heimat auf, um sich mit der Nationalmannschaft auf die Freundschaftsspiele gegen Costa Rica (11. November) und Russland (14. November) vorzubereiten.