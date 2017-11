Harnik jubelt: "18 Punkte sind sensationell"

Top-Torjäger in Hannover: Martin Harnik

Für Hannover 96 läuft es trotz der jüngsten Niederlage gegen RB Leipzig mehr als rund. Der Aufsteiger sammelte in den ersten elf Ligaspielen beachtliche 18 Zähler und steht auf Rang sechs - auch dank Torjäger Martin Harnik.

"18 Punkte sind sensationell, sind aber eben auch absolut am Limit. Aber noch sind wir zwei Punkte von unserem Hinrundenziel entfernt, wenn man davon ausgeht, am Saisonende 40 Punkte zu brauchen, um nicht abzusteigen", bewertete der Angreifer den bisherigen Saisonverlauf der Niedersachsen im Interview mit dem "Sportbuzzer". "Klar sind Köln, Bremen und der HSV unten noch ziemlich weit weg. Wir müssen alles sammeln, was geht."

Besonders jetzt, da in den kommenden Wochen schwere Spiele gegen "ambitionierte Mannschaften" anstehen. Bis zur Winterpause trifft 96 noch auf Bayern München, 1899 Hoffenheim, Hertha BSC und Bayer Leverkusen.

Konkurrenzkampf beflügelt die Roten

Dass sich der Österreicher gegen RB Leipzig (1:2) zuletzt nur auf der Bank wiederfand, konnte Harnik nachvollziehen. Da die Mannschaft ohne ihn gegen Dortmund "toll gespielt" habe, sei es schwierig gewesen, in die Startelf zurückzukehren.

"Ich sehe das sportlich", so der 30-Jährige über den Konkurrenzkampf. "Die Jungs machen es mir richtig schwer, wieder reinzukommen. Der Mannschaftserfolg steht über allem, und wenn die Jungs das so gut machen wie gegen Dortmund und Leipzig, dann wird es für jeden schwer, sich da reinzuspielen."

Am kommenden Spieltag will Harnik aber mit Sicherheit wieder von Beginn an spielen. Dann geht es auswärts gegen seinen kriselnden Ex-Klub Werder Bremen.