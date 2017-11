Götze zur WM? Löws Vertrauen ist seine Stärke

Joachim Löw hat großes Vertrauen in Mario Götze

364 Tage nach seinem bislang letzten Länderspiel steht WM-Held Mario Götze wieder im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Nach langer Stoffwechselkrankheit kämpft der Dortmunder um seinen Platz im WM-Zug nach Russland.

"Es ist einfach ein gutes Erlebnis, wieder dabei zu sein nach all der Zeit", sagte Mario Götze beim Antritt der DFB-Reise zum Freundschaftsspiel in England. Nach all der Zeit. Götze sprach, als sei er jahrelang nicht mit Jogi Löw und seinen Jungs unterwegs gewesen, als sei das Länderspiel ein Klassentreffen und ein großes Wiedersehen von alten Freunden.

In der Tat fühlt es sich an, als habe Götze das DFB-Trikot seit einer Ewigkeit nicht mehr übergestreift. Dabei ist sein letztes Spiel unter Löw "nur" ein Jahr her. Am 11. November 2016 schlug die DFB-Elf San Marino in der WM-Qualifkation mit 8:0. Götze spielte 71 Minuten und gab zwei Torvorlagen. Er war Stammspieler unter Löw. Dann ging es bergab.

Götzes hinterhältige Krankheit

Bei Borussia Dortmund kam Götze nur noch unregelmäßig zum Einsatz: Knieprobleme, Adduktorenzwicken und muskuläre Beschwerden nervten den Rückkehrer, der dadurch nicht an sein altes Leistungsniveau herankam. Im Februar 2017 folgte schließlich der Schock: Die Ärzte diagnostizierten bei Götze eine mysteriöse Stoffwechselkrankheit. Ein großer Rückschlag für den 25-Jährigen, der nach seiner Bayern-Zeit endlich wieder in die Spur finden wollte.

Götze zog sich aus der Öffentlichkeit zurück, um in Ruhe gesund zu werden. Wie lange er ausfallen würde, war unklar. Die Weltmeisterschaft in Russland schien in Gefahr. Doch Bundestrainer Joachim Löw ließ sich schon damals nicht beirren. "Mario kann den Unterschied ausmachen. Er hat die Gabe, auf allerhöchstem Niveau zu treffen. Das kann nicht jeder", sagte er. "Deshalb halte ich zu ihm." Ein deutlicher Vertrauensbeweis.

WM-Teilnahme kein Selbstläufer

Derzeit muss Götze nach überstandener Krankheit zwar nicht mehr so akut um seine WM-Teilnahme zittern wie noch im Februar, doch ein Selbstläufer wird seine Russland-Reise trotzdem nicht. "Ich erwarte von den Spielern, dass sie sich wahnsinnig intensiv vorbereiten. Im täglichen Ablauf, in der Professionalität und im Lebenswandel muss man alles dafür tun", sagte Coach Löw über die Vorbereitung auf die WM.

Auch Götze muss hart arbeiten. Das liegt vor allem an seiner Konkurrenz im Mittelfeld: Dort kämpfen neben den wahrscheinlich gesetzten Toni Kroos, Thomas Müller, und Mesut Özil auch jüngere Spieler wie Julian Draxler, Leroy Sané, Julian Brandt oder Leon Goretzka um die WM-Tickets. Der Konkurrenzkampf ist so groß wie selten in den vergangenen Weltmeisterschafts-Vorbereitungen. "Da werden sicher einige harte Entscheidungen fallen", meinte Löw: "Wir haben auf einigen Positionen eine Mehrzahl an guten Spielern und auf anderen in der Breite zu wenige." Götzes Position auf der Zehn oder der Acht gehört zu den stark besetzten.

Löws Vertrauen ist Götzes Plus

Dennoch hat Götze eine sehr große Chance, nächstes Jahr in Russland Teil des WM-Kaders zu sein. Das liegt an Joachim Löw, denn dessen Vertrauen ist Götzes großes Plus. Der Trainer gilt als extrem loyal gegenüber seinen (ehemaligen) Leistungsträgern. Ein gutes Beispiel dafür ist Sami Khedira, der vor der WM 2014 lange wegen eines Kreuzbandrisses ausfiel, von Löw aber trotzdem nominiert wurde. Oder Lukas Podolski, der mit zur EM 2016 durfte, obwohl viele Kritiker ihm das nötige Leistungsniveau absprachen.

Götze kann sich über das gleiche Vertrauen freuen, das Löw auch Khedira und Podolski entgegenbrachte. "Mario war bei uns bislang immer wertvoll. Ich bin mit seiner Entwicklung sehr zufrieden", sagte Löw am Rande der Reise nach England. Manager Oliver Bierhoff pflichtete dem Trainer bei und verwies neben Götze auch auf Rückkehrer İlkay Gündoğan. "Wenn sie fit sind und zu hundert Prozent ihre Leistung abrufen können, sind sie für jede Mannschaft der Welt eine Bereicherung. Sie sind bei uns unglaublich wichtig", lobte der 49-Jährige.

Tendenz: Götze ist in Russland dabei!

Bei Borussia Dortmund arbeitet sich Götze langsam aber sicher wieder in die Startelf hinein und hat Zeit, an der alten Form zu schnuppern. Bleibt er fit, wird Joachim Löw ihn mit zur WM nehmen. Den Grund dafür nannte Ex-Bundestrainer Berti Vogts: "Wenn der Bundestrainer zwei Spieler auf einem ähnlichen Niveau hat, wird er sich immer für den Siegtorschützen aus dem WM-Finale entscheiden - denn er weiß, dass er sich auf ihn verlassen kann, wenn es drauf ankommt. Das weiß er bei den Jungen noch nicht."

Florian Pütz