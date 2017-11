Serbien siegt bei Krstajić-Debüt

Dušan Tadić (m.) und Co. gewinnen in China

Premiere geglückt: Serbien hat auf seiner Asienreise Interimstrainer Mladen Krstajić einen erfolgreichen Einstand beschert.

Der WM-Teilnehmer setzte sich in einem Testspiel gegen China in Guangzhou mit 2:0 (1:0) durch. Der frühere Bundesliga-Profi saß erstmals als Nationaltrainer auf der Bank, nachdem der serbische Fußballverband vor knapp zwei Wochen überraschend den Vertrag mit Erfolgscoach Slavoljub Muslin aufgelöst hatte.

Adem Ljajić (20.) und Aleksandar Mitrović (69.) trafen im Reich der Mitte für die Balkan-Nation. Filip Kostić vom Hamburger SV stand in der Startelf, der Bremer Miloš Veljković feierte im zweiten Abschnitt als Joker sein Nationalmannschaftsdebüt. Am 14. November steht für das Team noch ein Test in Südkorea an.

Serbien hatte sich als Sieger der WM-Quali-Gruppe D direkt für die Endrunde 2018 in Russland qualifiziert. Wer die Auswahl dort betreuen wird, ist weiter unklar.