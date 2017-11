Frankreich siegt - Belgien nur remis

Antoine Griezmann brachte die Franzosen mit 1:0 in Führung

Frankreich hat für sein bevorstehendes Länderspiel gegen Weltmeister Deutschland Selbstvertrauen getankt. Vier Tage vor dem Duell mit der Mannschaft von Joachim Löw in Köln siegte die Equipe tricolore in St. Denis gegen Wales 2:0 (1:0).

Frankreich ging durch seinen Torjäger Antoine Griezmann (18.) auf Vorlage von Münchens Bundesliga-Rekordeinkauf Corentin Tolisso in Führung. 19 Minuten vor dem Abpfiff maschte Olivier Giroud den Sieg der "Grande Nation", für die auch Tolissos Bayern-Kollege Kingsley Coman in der Anfangsformation stand, perfekt.

In Brüssel lieferten sich Belgien und Mexiko derweil einen abwechslungs- und torreichen Schlagabtausch. Mit ihren Doppelpacks nach der Pause ragten Romelu Lukaku bei den Platzherren, bei denen der Mönchengladbacher Thorgan Hazard nach der Paus ins Spiel kam, und Hirving Lozano bei den Gästen heraus. Am Ende trennten sich beide Teams 3:3.

Polen und Ex-Weltmeister Uruguay beließen es beim Aufeinandertreffen in Danzig bei einem mauen 0:0. Am späteren Freitagabend tritt zudem noch Europameister Portugal ohne seinen Superstar Cristiano Ronaldo zu einem Kräftemessen von WM-Fahrern gegen Saudi-Arabien an.