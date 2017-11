Stimmen: "Automatismen haben nicht so gegriffen"

Joavchim Löw hat im Wembley-Stadion Licht und Schatten seiner Mannschaft gesehen

Kein Sieger, dafür viele Erkenntnisse: Nach dem 0:0 im Wembley-Stadion zeigten sich die Protagonisten auf deutscher und englischer Seite mit dem Resultat durchaus zufrieden.

Joachim Löw (Bundestrainer): "In der ersten Halbzeit haben wir es in manchen Phasen gut gemacht. Da hatten wir drei sehr gute Tormöglichkeiten. Das hat in der zweiten Halbzeit gefehlt. Wir müssen Richtung WM wieder lernen, dass wir, wenn wir den Ball erobern, schnell umschalten. Heute haben die Automatismen, auch durch die Umstellungen, nicht so gegriffen."

Gareth Southgate (Nationaltrainer England): "Wir wollten junge Spieler bringen. Das war ermutigend zu sehen, es kamen ein paar neue Elemente ins Spiel. Wir haben durchaus eine Entwicklung gesehen. In der ersten Halbzeit haben uns ein paar Paraden von Jordan (Pickford) gerettet, allerdings haben wir diese Chancen meistens selbst hergeschenkt. Dafür haben auch wir sie vor einige Probleme gestellt und den Ball sehr gut bewegt."

İlkay Gündoğan: "Ich bin glücklich, dass ich spielen durfte. Es hat gut getan. Ich habe versucht, über die leichten Dinge ins Spiel zu kommen. Insgesamt haben beide Teams so gespielt, dass sie möglichst wenig Fehler machen."

Leroy Sané: "Ich denke, dass beide Mannschaften ihre Chancen hatten. Wir hätten das Spiel früh entscheiden können. Es ärgert mich sehr, dass ich noch kein Tor für die Nationalmannschaft geschossen habe."

Eric Dier: "Ich glaube, wir haben uns gut geschlagen. Eine so gut geölte Maschine wird immer Phase mit viel Ballbesitz haben, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie uns weh getan haben. Wir hatten unsere guten Phasen und sind eigentlich enttäuscht, dass wir nicht getroffen haben."

Ruben Loftus-Cheek: "Es war ein sehr taktisch geprägtes Spiel. Wir jungen Spieler war es gut, wir haben ganz sicher eine Menge gelernt. Wir hätten natürlich gerne gewonnen, aber ich bin auch so wirklich glücklich."