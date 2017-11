Presse zum Klassiker: "Vergesst das Ergebnis"

Die englische Presse sieht Anlass zur Freude

In einer munteren Partie mit Chancen auf beiden Seiten trennten sich die deutsche Elf und England am Freitagabend 0:0. Vor allem die Vorstellung der jungen Briten lässt die Insel-Presse dabei vorsichtigen Optimismus verbreiten.

Daily Mail: Die Jungs sind okay - aber England braucht mehr Kadertiefe. Sollte es in Russland wieder gegen Deutschland gehen, wird man kaum so viel Zeit und Platz haben wie jetzt in Wembley. Die Deutschen haben die zweite Halbzeit sehr locker genommen. Vergesst also das Ergebnis.

The Times: Neue Gesichter geben Anlass zum Optimismus. Doch immer blieb das Gefühl, Deutschland hätte jederzeit mehrere Gänge hochschalten können.

The Sun: Die Nacht, in der die Three Lions wieder die Liebe der Nation spüren. Die neuen Jungs beeindrucken. England stoppt den Weltmeister.

Guardian: England hielt dem Weltmeister stand. Doch niemand sollte jetzt davonschweben - Joachim Löw hat seine beste Elf noch versteckt und die zweite Halbzeit einfach runtergespielt.

Mirror: Keine Tore, aber viel Ermutigendes. Endlich einmal gehen die Zuschauer in Wembley zufrieden nach Hause. Hoffnungen und Erwartungen aufbauen können wir Engländer schließlich am besten.

Telegraph: Southgate wird bestätigt - Die jungen Wilden halten sich wacker. Es war wie ein flüchtiger Blick auf eine schöne, neue Welt.