Dynamo stellt Leitbild und Zukunftspläne vor

Dynamo Dresden stellt neues Leitbild vor

Dynamo Dresden hat am Samstag auf der Mitgliederversammlung ein sogenanntes Leitbild vorgestellt. Das Leitmotiv der Sachsen lautet: "Wir haben einen Traum!" Zwölf Leitsätze sollen für Identität, Werte und Ziele der Sportgemeinschaft sorgen.

"Es war unser Ziel, bei der Erstellung des Leitbildes die gesamte Sportgemeinschaft zusammenzubringen: Mitglieder, Fans, Mitarbeiter und verschiedene Partner wie die Landeshauptstadt Dresden", sagte Dynamos Präsident Andreas Ritter.

In einem demokratischen, mitgliedergeführten Verein sei es unerlässlich, "eine Vielzahl von Meinungen und Ideen in ein gemeinsames Handeln zu übersetzen. Dabei soll das nun vorliegende Leitbild eine wichtige Hilfestellung sein, deshalb halte ich es für einen echten Meilenstein", meinte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born.

Erstmal satter Überschuss

Auf der Versammlung war zudem die erfolgreiche Talentförderung der Dresdner Thema. "Alle unsere Nachwuchsteams spielen in der höchstmöglichen Liga. Es ist toll, dass wir in der Lage sind, große Talente zu halten und Abwerbungen abwenden zu können. Das ist eine Auszeichnung für unsere Nachwuchsarbeit", so Sportdirektor Ralf Minge.

Während die sportliche Situation zwar "keine Bedrohung" sei, aber "auf jeden Fall eine Herausforderung", geht es finanziell bergauf. Dresden erwirtschaftete einen Überschuss von knapp drei Millionen Euro und habe damit erstmals ein positives Eigenkapital von 2,5 Millionen Euro, hieß es.

Investiert werden soll das Geld unter anderem in ein neues Trainingszentrum, das im Mai 2020 fertiggestelt werden soll.