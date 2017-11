Unangenehme Verwechslung: Messi fühlt sich "furchtbar"

Lionel Messi unterlief eine unangenehme Verwechslung

Am Samstag gastiert Argentiniens Starensemble um Lionel Messi und Co. in Russland, um einen Test gegen die Auswahl des WM-Gastgebers zu absolvieren. Unabhängig vom Ausgang der Partie wird Messi die Reise wohl nicht nur angenehm in Erinnerung bleiben.

Im Vorfeld posierte der Superstar des FC Barcelona vor den Kameras gemeinsam mit Argentiniens U20-Nationalspieler Sebastián Driussi, hielt den Angreifer, der im Sommer von River Plate zu Zenit St. Petersburg wechselte, jedoch für einen Fan.

Ein Fauxpas, der la Pulga erst bewusst wurde, als Driussi das Bild auf Instagram postete und Messi dabei erwähnte. "Vielen Dank für das Foto, mein Idol", so der 21-Jährige, der im Sommer auch bei Borussia Dortmund gehandelt wurde.

"Ich habe mich furchtbar gefühlt, weil ich ihn nicht erkannt habe. Denn natürlich kenne ich ihn eigentlich, ich weiß, wer er ist. Als er mich nach einem Foto fragte, dachte ich aber, er wäre einer dieser Jungs, die immer im Hotel warten und ein Foto haben wollen", zitiert "Fox Sports" Messi bezüglich des Vorfalls.

Gracias por la foto IDOLO👏🏻 @leomessi

Und weiter: "Als ich das Foto auf Instagram entdeckte, habe ich mich bei ihm entschuldigt. Wir haben in der Vergangenheit über jemanden anderen ein paar Nachrichten ausgetauscht, und wir haben den gleichen Tattoo-Artist."