Hasenhüttl stellt RB gutes Zwischenzeugnis aus

Ralph Hasenhüttl ist mit der Entwicklung seines Teams zufrieden

RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl hat seiner Mannschaft nach den ersten 17 Pflichtspielen der Saison ein positives Zwischenzeugnis ausgestellt.

Seine Mannschaft habe ihre taktische Flexibilität weiter vergrößert, sei nicht mehr so leicht ausrechenbar und habe für fast alles Lösungen parat. "Und trotzdem sind wir noch nicht am Ende angekommen. Wir werden nach wie vor das Gefühl nicht los, dass da noch mehr geht", sagte der Österreicher im Interview auf der Homepage des Bundesligisten.

Auch die Dreifachbelastung mit Liga, DFB-Pokal und Champions League sei für den deutschen Vize-Meister, der erst sein zweites Jahr in der Bundesliga absolviert, kein allzu großes Problem. "Wir haben durch den breiten Kader, den Ralf Rangnick im Sommer sehr gut verstärkt hat, die notwendigen Alternativen in der Hinterhand, um auch immer wieder gut und ohne Qualitätsverlust zu rotieren. Das hat wunderbar funktioniert", sagte der 50-Jährige.

In der Bundesliga sind die Sachsen wie in der Vorsaison Bayern-Jäger Nummer eins, liegen als Zweiter nur vier Punkte hinter dem Rekordmeister aus München. In der Champions League hat der Debütant noch Minimalchancen auf das Achtelfinale. Im DFB-Pokal war RB gegen die Bayern erst im Elfmeterschießen ausgeschieden.