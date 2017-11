Daka trifft für Sambia in WM-Qualifikation

Patson Daka erzielt ein Tor für Sambia

Patson Daka hat sich am Samstag beim 2:2-Remis von Sambia gegen Kamerun in der WM-Qualifikation in die Schützenliste eingetragen. Der 19-jährige Stürmer von Salzburg und dem FC Liefering brachte sein Team in Ndola in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Daka spielte durch, sein Club-Kollege Enock Mwepu wurde in der 85. Minute ausgetauscht.

Beide Teams hatten schon zuvor keine Chance mehr auf ein WM-Ticket gehabt. Beim Auswärts-0:0 von Mali bei Gabun, den Nachzüglern in der Gruppe C, in Franceville spielte aufseiten der Gäste Diadie Samassekou über die volle Zeit, Amadou Haidara - beide ebenso von Red Bull Salzburg - kam ab der 71. Minute zum Zug.

