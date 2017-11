Lewy-Backup? Ex-Bayern-Star schlägt Duo vor

Adolfo Valencia während seiner Zeit in den USA

In der Saison 1993/1994 schnürte Adolfo Valencia die Schuhe für den FC Bayern, ehe der Weg des Globetrotters zu Atlético Madrid führte. Mit elf Toren in 26 Partien kann sich Valencias Ausbeute im Bayern-Dress aber durchaus sehen lassen. Nun meldete sich der Ex-Stürmer in der Debatte um einen Backup für Robert Lewandowski zu Wort.

Im Gespräch mit der "Bild" empfiehlt der Kolumbianer mit dem Künstlernamen "ll Tren" (der Zug) seinem ehemaligen Arbeitgeber zwei Talente aus seiner Heimat. Juan Guillermo Galindrez und Júnior Moreno Huaca könnten Valencia zufolge Lewy entlasten.

"Beide kom­men aus Ko­lum­bi­en, beide spie­len in Me­xi­ko. Guil­ler­mo ist ein ex­zel­len­ter Spie­ler. Ein Stür­mer wie Le­wan­dow­ski. Er hat einen aus­ge­zeich­ne­ten Schuss, einen super rech­ten und super lin­ken Fuß. Zudem ist er stark im Straf­raum. Ju­ni­or ist ein Spie­ler wie Man­ches­ter-Ci­ty-Star Ser­gio Agüe­ro: schnell, tech­nisch stark und tor­ge­fähr­lich", lobt Valencia das Duo.

Vorspielen für "kleines Gehalt"

Einen genauen Ablauf des Deals hat sich Valencia ebenfalls schon erdacht: "Es wäre super, wenn sie nach München kommen könnten, Bayern sie sich dann gegen ein kleines Gehalt sechs Monate lang anschaut. Dann muss man sehen, ob man die Spieler an einen kleineren Klub wie Köln verleiht. Dann können sie nach einem Jahr wieder zurück zu Bayern. Sie haben sehr viel Potenzial."

Haken an der Sache: Das Duo spielt in Mexiko lediglich in der dritten Liga. Der 23-Jährige Guillermo schnürt die Schuhe für den Club Tijuana II, der 20-Jährige Moreno Huaca für Querétaro II. Den Beweis der vermuteten Klasse blieben beide bislang also noch schuldig.

Ein Pfund spricht laut "El Tren" dennoch besonders für die Kolumbianer: "Sie kön­nen dabei hel­fen, dass sich James hei­mi­scher fühlt in Mün­chen. Ich denke, die Spie­ler könn­ten Freun­de wer­den."