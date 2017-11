Bundesliga-Spitzenreiter lässt im Derby Federn

Lina Magull traf im Derby beim SC Sand zum 2:2-Endstand

Die Fußballerinnen des SC Freiburg müssen um die Bundesliga-Tabellenführung bangen.

Das Team von Trainer Jens Scheuer kam im badischen Derby am 8. Spieltag beim SC Sand nur zu einem 2:2 (0:1) und kann am späteren Sonntag von Verfolger Bayern München nach nur einer Woche von Platz eins verdrängt werden. Der FC Bayern tritt bei Turbine Potsdam an (13:35 Uhr).

Eine Woche nach dem 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Meister VfL Wolfsburg bewahrte Nationalspielerin Lina Magull (85.) den SC vor der ersten Niederlage der Saison. Die frühere Freiburgerin Verena Aschauer (24.) hatte Sand zunächst in Führung gebracht, nach dem erstmaligen Ausgleich durch Klara Bühl (55.) ließ Jana Vojtekova (58.) den Pokalfinalisten auf den vierten Saisonsieg hoffen.

Der abstiegsbedrohte FF USV Jena wartet nach dem 0:3 (0:2) gegen 1899 Hoffenheim weiter auf seinen ersten Saisonsieg.