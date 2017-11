DFB-Star Can von Kloppos Liverpool zum BVB?

Emre Can ist derzeit mit der Nationalmannschaft im Einsatz

Nationalspieler Emre Can steht auf der Wunschliste von Bundesligist Borussia Dortmund und könnte im kommenden Sommer vom FC Liverpool verpflichtet werden. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Nach Informationen der "Bild" soll der BVB großes Interesse an einer Verpflichtung des 23-Jährigen haben, der bei den Reds unter Teammanager Jürgen Klopp vorzugsweise als defensiver Mittelfeldspieler zum Einsatz kommt.

Der 19-fache Nationalspieler besitzt in Liverpool noch ein Arbeitspapier bis zum Ende der laufenden Spielzeit, wäre im Sommer 2018 somit ablösefrei zu haben. Auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung hat sich Emre Can mit dem Traditionsverein aus der Premier League bisher nicht einigen können. Streitpunkt soll eine mögliche Ausstiegsklausel in einem neuen Kontrakt sein. Der Deutsch-Türke selbst soll auf eine solche Klausel beharren, während sich sein Arbeitgeber offenbar gegen eine festgeschriebene Ablösesumme verwehrt.

Scheitern die Vertragverhandlungen zwischen Can und den Reds, könnte Borussia Dortmund ins Spiel kommen. Laut "Bild" kann sich der Mittelfeldmann einen Wechsel zurück in die Bundesliga sehr gut vorstellen. Die Schwarz-Gelben böten ihm bei einer erneuten Qualifikation für die Champions League die nötige sportliche Perspektive.

Can selbst meinte zuletzt über seine sportliche Zukunft lediglich: "Meine ganze Konzentration ist dem Saisonziel in Liverpool gewidmet. Um den Rest kümmert sich mein Berater Reza Fazeli." Dieser vertritt übrigens auch die Interessen von Mahmoud Dahoud und Nuri Şahin, die bekanntlich ebenfalls für die Dortmunder auflaufen.

Auch Juve soll interessiert sein

Im deutschen Oberhaus kickte Can zuletzt in der Spielzeit 2013/2014 für Bayer 04 Leverkusen. Es war die erste Saison, in der er sich als Stammspieler einer Profimannschaft etablierte und absolvierte in diesem Jahr 29 Ligaspiele für die Werkself, ehe er im Sommer 2014 auf die Insel wechselte.

Unter Jürgen Klopp reifte der gebürtige Frankfurter zuletzt zum Führungs- und Nationalspieler. Er wird von seinen Coaches Jürgen Klopp und Joachim Löw insbesondere für seine aggressive und dynamische Spielweise sowie seine Flexibilität geschätzt. Neben der Sechserposition bekleidete Can in Liverpool auch schon den Posten des Innenverteidigers, beim DFB lief er bei seinen ersten Partien zudem als Außenverteidiger auf.

Sollte der BVB ernst machen und sich um eine Bundesliga-Rückkehr des einstigen Münchners bemühen, müsste er sich dem Vernehmen nach vor allem gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin durchsetzen. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll auch die Alte Dame an einer Verpflichtung Cans interessiert sein.