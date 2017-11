Schmelzer: "Qualität? Nicht unser Problem"

Marcel Schmelzer nimmt die Mannschaft in die Pflicht

Borussia Dortmunds Kapitän Marcel Schmelzer hat dem in der Kritik stehenden Trainer Peter Bosz den Rücken gestärkt und die Mannschaft in die Pflicht genommen.

"Er vermittelt mit seiner ruhigen, analytischen Art der Mannschaft ein gutes Gefühl. Er weiß, was er tut. Dass er uns manchmal sogar schützt, darf uns nicht dazu verleiten, dass wir hinter ihm abtauchen", sagte Schmelzer dem "kicker": "Wir stehen in der Pflicht, dem Trainer etwas zurückzugeben." Bereits am Anfang der Saison habe der Trainer die Mannschaft darauf hingewiesen, dass es Zeit brauche bis sie seine Ideen umsetzen könne.

An mangelnder individueller Qualität liege die aktuelle Schwäche des BVB mit nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen jedoch nicht. "Qualität? Das ist nicht unser Problem. Es ist ein Mix aus mehreren Dingen", erklärte der 29-Jährige.

"Wir haben kein großes Problem, sondern mehrere kleine. Die nicht eingespielte Viererkette, die fehlende Abstimmung, die fehlende Selbstverständlichkeit, so wie am Anfang der Saison schon vorn einen Riesendruck aufzubauen. Das Mittelfeld hängt zwischen diesen Ketten in der Luft. Jeder Einzelne ist verantwortlich, das zu ändern - und wir als Gruppe."

Schmelzer vermisst das Glück

Probleme in der Defensive hätte es bereits zu Beginn der Saison gegeben, viele Gegner hätten ihre Konter gegen den BVB allerdings nicht konsequent ausgespielt, meinte Schmelzer. "Das haben wir besprochen, ohne es abstellen zu können. Das Glück vom Saisonbeginn lässt uns momentan etwas im Stich." Hinzu käme das Verletzungspech: mit Offensiv-Star Marco Reus, Abwehr-Routinier Łukasz Piszczek und Newcomer Dan-Axel Zagadou, der in der Viererkette zum Stammspieler reifen soll, fehlen dem BVB wichtige Spieler.

Für die Trendwende hob Schmelzer die Bedeutung der anstehenden Spiele hervor. Am kommenden Freitag spielt Dortmund in Stuttgart, eine Woche später folgt das Revierderby gegen den FC Schalke 04. "Unser Heimspiel gegen Schalke am 25. November wird von der Punktezahl her seit langem mal wieder ein Derby auf Augenhöhe. Wer das Derby verliert, wird es in den Wochen darauf nicht leichter haben", befürchtete der BVB-Kapitän. "Aber das ist immer so gewesen, das macht dieses Revierderby aus. Stuttgart und Schalke sind also zwei Spiele, für die es sich besonders zu kämpfen lohnt."

Speziell das Derby ist wichtig für die Stimmung beim BVB, nicht zuletzt da einen Tag später die Mitgliederversammlung des Vereins ansteht. Dann wird sich zeigen, wie Vereinsführung und Mitglieder hinter dem Trainer stehen. Für Marcel Schmelzer ist Peter Bosz jedenfalls der "absolut" richtige Trainer für die Borussia.