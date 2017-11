Heidel: BVB überholen "kann ein Anspruch sein"

Christian Heidel steht seit Sommer 2016 beim FC Schalke in der Verantwortung

Sportvorstand Christian Heidel hat sich ausführlich über die großen sportlichen Ziele des Bundesligisten FC Schalke 04 geäußert und seine Pläne für die kommenden Monate erläutert. Außerdem warf der 54-Jährige auch einen Blick zurück.

So erklärte Heidel gegenüber dem "kicker", mit welchen Ambitionen er und seine Königsblauen ins bevorstehende Revierderby gegen Borussia Dortmund am 25. November gehen werden: "Dass wir in Dortmund punkten wollen, ist doch klar. Ich glaube aber, dass der BVB in diesem Jahr mit mehr Bauchschmerzen in das Spiel geht als in den Jahren zuvor."

Heidel begründete diese Einschätzung damit, dass sich der sportliche Abstand zwischen den Schwarz-Gelben und dem Erzrivalen aus Gelsenkirchen in den letzten Monaten spürbar verringert habe, was derzeit auch am Tabellenstand abzulesen sei.

Der Schalker Sportvorstand bekräftigte die mittelfristigen Ambitionen seines Klubs, den BVB in der Tabelle wieder überholen zu können: "Das kann ein Anspruch sein, wenn wir wenige Fehler machen. Aber im Moment sind wir wirtschaftlich Lichtjahre auseinander angesichts der erfolgreichen Jahre des BVB in der Champions League. Nur wenn es uns nachhaltig gelingt, erfolgreich zu sein, ergibt sich die Möglichkeit."

Kampf um Goretzka noch nicht aufgegeben

Indes hofft Heidel weiterhin darauf, seinen Nationalspieler und Leistungsträger Leon Goretzka auch weiterhin im Verein halten zu können. Der Mittelfeldstar steht nur noch bis zum Sommer 2018 auf Schalke unter Vertrag. "Er wird sich nicht erst im Mai entscheiden. Schalke badet nicht im Geld, aber wir können Leon eine klare sportliche Perspektive aufzeigen. Wir sind noch im Rennen. Leon muss das Gefühl bekommen, dass sich auf Schalke etwas entwickelt."

Dieses Gefühl soll dem umworbenen Goretzka nicht zuletzt Cheftrainer Domenico Tedesco verleihen, der dem S04 eine neue Stabilität verliehen hat. Unter dem Jung-Trainer hat sich Schalke zuletzt im oberen Tabellendrittel der Bundesliga etabliert und peilt eine Rückkehr in das internationale Geschäft an.

Heidel über Tedesco: "Dachte, er ist der zwölfte Spieler"

Über die Entscheidung, sich nach nur einer Saison von Vorgänger Markus Weinzierl zu trennen und sich auf den 32-jährigen Tedesco festzulegen, meinte Heidel: "Die Trennung von Markus Weinzierl war eine ganz schwierige Entscheidung, denn er ist ohne jeden Zweifel ein guter Trainer. Ich habe Domenico das erste Mal bei einem A-Jugend-Spiel in Mainz erlebt, das wir mit Pauken und Trompeten verloren haben. Man dachte bei ihm, er ist der zwölfte Spieler", so der Schalke-Macher über die erste Begegnung mit Tedesco.

"Das habe ich bei einem Trainer schon mal in dieser Art erlebt: Thomas Tuchel. Schon nach dem ersten Gespräch hatte ich eine innere Entscheidung getroffen", ergänzte Heidel. Der neue Linienchef der Schalker überzeugte insbesondere mit einem extrem hohen taktischen Verständnis, seiner klaren und direkten Ansprache sowie seinem Umgang mit den Spielern während und zwischen den Trainingseinheiten.

Eine Rückkehr in die Champions League sei unter Domenico Tedesco das klar anvisierte Ziel, um sich für die kommenden Jahre auch wirtschaftlich noch besser in Stellung zu bringen.