Verwirrung um Zeitpunkt des Neuer-Comebacks

Wann kehrt Manuel Neuer ins Tor des FC Bayern zurück?

Fehlt Nationaltorwart Manuel Neuer dem FC Bayern München doch länger als erwartet? Bei dieser Frage herrscht nach einem neuen Medienbericht große Verwirrung.

Laut "kicker" geht man beim Rekordmeister intern davon aus, dass Neuer die angepeilte Rückkehr zum Rückrundenstart gegen Bayer Leverkusen (12. Januar) noch verpasst.

Erst Ende Januar könne er voraussichtlich wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz stehen. Auch die Teilnahme des Weltmeisters am Wintertrainingslager in Katar (2. bis 7. Januar) ist demnach derzeit noch völlig offen.

Über allem stehe in den Planungen der Münchner mit Neuer, dass ein erneuter gesundheitlicher Rückschlag des Schlussmannes unbedingt vermieden werden soll.

Neuer steigt wohl Anfang Januar wieder ein

Der frühere Schalker solle nach seinem dritten Bruch im linken Mittelfuß im Hinblick auf die wichtigen Spiele im Frühjahr und die WM-Endrunde im Sommer in Russland wieder hundertprozentig fit gemacht werden.

Neuer wird den Informationen des Fachmagazins zufolge Anfang Januar wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen.

Dann werde die Belastung für den 31-Jährigen allerdings zunächst schrittweise und vorsichtig gesteigert - entweder daheim in München oder bei der Reise ins Emirat am Persischen Golf, wo die Bayern seit Jahren ihre Rückrundenvorbereitung absolvieren.

Neuers Medienberater dementierte "Bild"-Bericht

Vergangene Woche hatte "Bild" berichtet, Neuer müsse nach seiner Fuß-OP am 20. September noch vier bis fünf weitere Wochen an Krücken gehen. Sein Comeback verschiebe sich dementsprechend. Diese Meldung hatte Neuers Medienberater Bernhard Schmittenbecher gegenüber dem "kicker" allerdings dementiert.

"Er gebe zwar "generell keine Wasserstandsmeldung zu solchen Berichten ab", sagte Schmittenbecher. Doch Neuer gehe "weiter davon aus, dass er zur Winterpause wieder einsteigen kann."