Asamoah: Werner "wichtiger Faktor" für WM-Titel

Großes Lob für DFB-Stürmer Timo Werner

Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah sieht Torjäger Timo Werner von RB Leipzig als zentralen Baustein auf dem Weg zu einem möglichen Weltmeister-Titel in Russland im kommenden Jahr.

"Werner könnte bei der WM ein wichtiger Faktor sein", schrieb Asamoah in einer "kicker"-Kolumne. "Wir brauchen einen solchen Stürmer, mit ihm können wir das Turnier gewinnen."

Die Entwicklung des 21 Jahre alten Stürmers beeindruckt Asamoah. "Man muss sich fragen: Was ist mit dem Jungen in Leipzig passiert? Vorher in Stuttgart war er zwar relativ gut, aber kein kompletter Torjäger - wie er sich seither in Leipzig entwickelt hat, ist sensationell."

Werner sei "stark im Abschluss, sehr schnell, er kommt hinter die Abwehr und schafft Räume in der Tiefe". Das Gesamtpaket beim Angreifer sei "sehr gut".

Asamoah freute sich zudem, dass Werner für die Tore im Nationalteam zuletzt von den Fans gefeiert wurde.

"Nach seiner Schwalbe in der Bundesliga waren die Anfeindungen sehr heftig, ich finde: zu heftig. Er hat sich entschuldigt und ist nicht der einzige Spieler, der mal so einen Fehler gemacht hat. Man sollte das Thema jetzt auch mal beenden", sagte Asamoah, der 2002 mit dem DFB-Team Vizeweltmeister wurde.