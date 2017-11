Vor 15 Jahren: Lahm und Schweini feiern FCB-Debüt

Bastian Schweinsteiger (l.) debütierte im viel zu großen Trikot des FC Bayern

Die Weltmeister Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger feiern am Montag ein gemeinsames Jubiläum. Am 13. November 2002 debütierten beide im Trikot des FC Bayern München.

Es läuft die 76. Minute im Champions-League-Spiel gegen den RC Lens, als Trainer Ottmar Hitzfeld sich für seinen zweiten Wechsel an jenem Tag entscheidet. Er holt Kapitän Mehmet Scholl vom Platz und bringt den 18-jährigen Blondschopf mit der Nummer 31 auf den Rasen.

Der Bayern-Bubi, der zu diesem Zeitpunkt den wenigsten der 22.000 Zuschauer im Stadion ein Begriff gewesen sein durfte, war kein geringerer als der spätere Weltmeister Bastian Schweinsteiger.

2:2 stand es zu diesem Zeitpunkt. Für die Bayern war schon vor der Partie klar gewesen, dass sie nicht über die Vorrunde hinauskommen würden. So durfte sich Schweinsteiger erstmals auf der Außenbahn ausprobieren und sogar ein paar Standards treten.

In der 87. Minute erzielte Markus Feulner die 3:2-Führung, drei Minuten später erzielte Lens aber den Last-Minute-Ausgleich.

Viel wichtiger als der Treffer zum abschließenden Unentschieden wurde aber Hitzfelds dritter Wechsel. Feulner verließ den Rasen, für ihn kam die kleine Nummer 29.

"Ein toller Moment im Olympiastadion", erinnerte sich Philipp Lahm später. "Ich glaube, ich durfte nur drei Minuten spielen." In der Tat kam er nur für die letzten Sekunden des Spiels auf das Grün. Da konnte der kleine Außenverteidiger nicht ansatzweise ahnen, wie viel Spielzeit er noch im Trikot des Rekordmeisters sammeln sollte.

Ein Karriere-Rückblick

15 Jahre später blicken Lahm und Schweinsteiger auf fantastische Karrieren zurück. Beide sammelten je acht Deutsche Meisterschaften, Lahm sechs und Schweinsteiger sieben DFB-Pokalsiege.

Die internationale Krönung im Verein gelang den beiden Ikonen des FC Bayern mit dem Champions-League-Sieg 2013 in Wembley gegen Borussia Dortmund.

Bis dato hatte ihre Generation stets als "unvollendet" gegolten, schließlich hatten Lahm und Schweinsteiger bereits zwei Endspiele in der Königsklasse verloren. Auch in der Nationalmannschaft glänzten die beiden Bayern Seite an Seite. Unvergessen bleibt das WM-Finale von 2014, als die goldene Generation sich den WM-Pokal und den vierten Weltmeistertitel sicherte.

Endgültig trennten sich die Wege der beiden Freunde im Jahr 2015: Schweinsteiger verließ den FC Bayern nach 500 Spielen und wechselte zu Manchester United, zuletzt spielte er für Chicago Fire in den USA. Lahm beendete seine Karriere im vergangenen Sommer nach 517 Spielen im roten Dress.