Chaos bei Eröffnung des WM-Final-Stadions

Die Zuschauer wurden über Kilometer vom Stadion-Gelände weggeleitet

Die Eröffnung des renovierten Luzhniki-Stadions in Moskau hat am Samstag in einem organisatorischen Chaos für Zehntausende Fans geendet.

Nach dem Spiel der russischen Nationalmannschaft gegen Argentinien (0:1) im wichtigsten Stadion für die WM 2018 sperrte die Polizei zahlreiche Straßen sowie wichtige Metro-Zugänge und leitete die Zuschauer über mehrere Kilometer vom Stadion-Gelände weg.

Zahlreiche Fans beklagten, sie hätten bis zu zwei Stunden gebraucht, um vom Stadion zur U-Bahn zu gelangen. Die russische Presse schrieb am Montag von Fehlplanung und einem "völligen Scheitern".

Ein Sprecher der Stadtverwaltung räumte Fehler bei der Organisation ein, die bis zur WM 2018 ausgebessert werden müssten. Vor allem die langen Warteschlangen beim Verlassen der Arena soll es im kommenden Sommer nicht mehr geben.

Zudem sollen mehr Busse eingesetzt werden, um die Besucher zur U-Bahnstation zu bringen. Auch die Baustellen, die zu Behinderungen führten, sollen bis zum Eröffnungsspiel verschwunden sein.