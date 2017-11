Dynamo beklagt nächsten Ausfall

Manuel Konrad fehlt Dynamo Dresden länger Der 29-Jährige zog sich am vergangenen Freitag im Training einen Muskelfaserriss der rechten Adduktoren zu.

Zweitligist Dynamo Dresden muss länger auf Mittelfeldspieler Manuel Konrad verzichten.

Der 29-Jährige zog sich am vergangenen Freitag im Training einen Muskelfaserriss der rechten Adduktoren zu. Dies teilte der Verein am Montag mit.

Über die genaue Ausfallzeit des Spielers machte Dynamo keine Angaben. "So ein Mist!", kommentierte der Klub die Verletztenmeldung bei Twitter.

"Mit Manuel müssen wir in einer für uns wichtigen Phase verletzungsbedingt auf den nächsten Leistungsträger verzichten, der sich in den zurückliegenden Wochen in einer richtig guten Form präsentiert hat", sagte Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus.

Konrad ist der sechste verletzte oder angeschlagene Akteur im Kader der Sachsen.