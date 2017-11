Schalke-Profi träumt von Wechsel zu Milan

Schalkes Daniel Caligiuri im Spiel gegen den SC Freiburg

Schalke-Profi Daniel Caligiuri träumt davon, einmal in der Serie A zu spielen. "Durch meine Adern fließt südländisches Blut, deshalb wäre es toll, irgendwann mal in Italien oder Spanien zu spielen", sagte der 29-Jährige im Interview mit "goal.com". Als Fan des AC Milan würde den Flügelspieler besonders ein Wechsel zu den "Rossoneri" reizen.

"Ein Teil meiner Familie wohnt noch heute in der Nähe von Mailand und ich verfolge den Klub auch aus der Ferne so gut es geht", so der Deutsch-Italiener weiter.

Trotzdem ist ein Vereinswechsel für den Schalker aktuell kein Thema. "Selbst wenn der AC Mailand anklopfen würde, würde ich das Angebot heute ohne Zögern ablehnen", gab er zu Protokoll. "Ich fühle mich auf Schalke pudelwohl und habe nicht umsonst einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Auf Schalke läuft momentan alles perfekt für mich und meine Frau, deshalb sehe ich keinen Grund, hier wegzugehen."

Caligiuri weiß aber auch, dass "der Fußball ein sehr schnellebiges Geschäft sein kann." Keiner wisse, was "in Zukunft alles noch passiert."

Neue Rolle unter Tedesco

Bei den Königsblauen ist der Winterneuzugang von Januar 2017 mittlerweile richtig angekommen. In der von Trainer Domenico Tedesco neu installierten Fünferkette hat Caligiuri als Rechtsaußen mit offensiven und defensiven Pflichten seine Position gefunden. "Die Rolle gefällt mir sehr gut, obwohl ich eigentlich gelernter Offensivspieler bin", zeigte er sich zufrieden.

Zufrieden zeigte er sich auch mit dem Saisonverlauf seiner Mannschaft. Wettbewerbsübergreifend ist das Team aus dem Ruhrpott seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen und steht auf dem vierten Tabellenplatz. Der Erfolg ist für Caligiuri auch eine Frage des Systems.

"Wir verteidigen nach vorne, versuchen, selbst zu agieren und den Gegner möglichst früh unter Druck zu setzen", beschrieb er den Schlüssel zum Schalker Erfolg. "Mit unserer Fünferkette schaffen wir in der Defensive fast immer Überzahl, was es dem Gegner ungemein schwer macht, Torchancen gegen uns zu kreieren."

Mit diesem Rezept soll es für den S04 diese Saison auch wieder mit einen Startplatz im europäischen Geschäft klappen. "Es ist doch klar, dass jeder einzelne von uns international spielen will", so Caligiuri. "Am besten schon in der nächsten Saison - aber wer will das nicht?" Gerade angesichts der wenig konstanten Konkurrenz könnten die Chancen dafür diese Saison gut stehen.