Les Bleus im Check: Die Weltklasse-Wundertüte

Frankreich trifft am Dienstag in Köln auf Deutschland

Am Dienstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) empfängt Weltmeister Deutschland in Köln Vize-Europameister Frankreich. Die Équipe Tricolore gehört mit ihrem schier endlosen Talentepool fraglos zur absoluten Weltspitze, hat aber immer noch eine große Schwäche. weltfussball macht den Gegner-Check.

Formkurve:

Zwanzig Jahre nach dem ersten WM-Titel will Frankreich in Russland seinen zweiten Stern eintüten. Und in der Tat stehen die Chancen dafür so gut wie seit vielen Jahren nicht. Spätestens seit dem unglücklich verlorenen EM-Finale im letzten Jahr ist Frankreich wieder in der absoluten Weltspitze angekommen.

Auch die Qualifikation für das größte Fußballturnier der Welt lösten die Franzosen relativ problemlos. Leichten Wacklern gegen Luxemburg oder Weißrussland (jeweils 0:0) stehen souveräne Siege gegen die Niederlande und Schweden gegenüber.

Wales bezwangen Les Bleus zuletzt souverän und hochverdient mit 2:0. Angesichts dreier Aluminium-Treffer in der zweiten Halbzeit hätte das Ergebnis noch deutlich höher zugunsten des Favoriten ausfallen können.

Stärken und Schwächen:

Während kleinere Fußballnationen gerne unterschätzt und auf Sparflamme niedergerungen werden, spielt die Équipe Tricolore meist gut, wenn sie gegen Gegner auf Augenhöhe gefordert ist. Das beweisen die Freundschaftsspiel-Erfolge gegen Italien und England. Gegen den Weltmeister werden die Franzosen also wieder all ihr Potenzial auf den Platz bringen wollen.

"Wenn wir konzentriert spielen, haben wir die Mittel, mit Deutschland mitzuhalten", sagt Offensivmann Nabil Fekir. Eben diese fehlende Konzentration bleibt eine der wenigen Schwächen Frankreichs.

Fußballerisch sind Les Bleus über jeden Zweifel erhaben. Die Mischung aus erfahrenen Akteuren und jungen Talenten stimmt. Wobei "junge Talente" fast schon untertrieben ist. Shooting-Stars wie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Corentin Tolisso, Kingsley Coman oder Anthony Martial stehen für den Beginn einer neuen Goldene Generation des Vize-Europameisters.

In Köln sind die Franzosen jedoch gezwungen, ein sehr junges Gesicht zu zeigen. Viele etablierte Stützen fehlen. Für den verletzten Stamm-Keeper Hugo Lloris soll wie schon am Freitag gegen Wales (2:0) Steve Mandanda im Kasten stehen. Auf den offensiven Außen fallen Thomas Lemar und der langzeitverletzte Dembélé aus. Im Zentrum fehlt nach wie vor Superstar Paul Pogba, sodass erneut Bayern-Neuzugang Tolisso seine Bewährungschance erhalten wird.

Und im Sturm muss die Équipe Tricolore auf den in der Nationalmannschaft sehr treffsicheren Olivier Giroud verzichten, der bereits gegen Wales angeschlagen war und mittlerweile abreiste. Für ihn könnte entweder sein Klubkollege Alexandre Lacazette auflaufen, oder Jung-Star Mbappé rückt von der rechten Seite in die Sturmmitte.

Players to watch: Kylian Mbappé und Antoine Griezmann

Der 18-jährige "Golden Boy" Mbappé symbolisiert ziemlich gut Frankreichs aktuelles Spiel: Potenziell können Les Bleus dank des enormen Talents jeden Gegner an die Wand spielen, allerdings sind die Leistungen vor allem bei den jungen Wilden noch zu schwankend.

Mbappé selbst befindet sich derzeit bei PSG in einer kleinen Formkrise, zeigte gegen Wales jedoch wieder einen starken Auftritt.

Ähnlich ergeht es Stürmerstar Antoine Griezmann, inzwischen gesetzte 26 Jahre alt. Der Angreifer läuft bei Atlético seiner Form hinter, knipst allerdings im Nationalteam konstant. Auch gegen Wales traf er sehenswert ins Schwarze.

Prognose: Wundertüte für das deutsche Team

Ohne die fehlenden Stützen könnte Frankreich angesichts der fehlenden Konstanz gegen den Weltmeister viel Lehrgeld zahlen. Andererseits blüht der französische Patriotismus in Spielen gegen die "Großen" besonders auf und wird der DFB-Elf in Köln nicht kampflos das Feld überlassen.

Wie schon am Freitag in Wembley wartet also erneut eine Wundertüte auf Joachim Löw und sein Team.

Johann Mai