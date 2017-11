Transfers: Matthäus schlägt Bayern ein Trio vor

Für Lothar Matthäus geht es in der Diskussion um mögliche Alternativen für Robert Lewandowski beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München nicht um einen Ersatz.

"Es kann momentan nur um ein Backup für den Polen gehen", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne auf "skysport.de". "Eine Verstärkung im Sturm braucht der FCB nicht, denn mit Robert haben sie absolute Weltklasse in der vordersten Reihe."

Und hier hatte Matthäus zuletzt bereits "Vedad Ibišević ins Spiel gebracht - und dies aus gutem Grund. Ibišević vereint für mich alle Komponenten, die dem Bayern-Sturm nützlich sein könnten."

Matthäus weiter: "Es ist ein Spieler, der auch im Bayern-Triktot, wenn er gebraucht wird, seine Tore machen würde und sehr gut in das 4-2-3-1-System von Jupp Heynckes passt. Ähnlich wie es Claudio Pizarro bei seiner Zeit in München getan hat."

Zudem habe Ibišević gerade seine Nationalmannschaftskarriere beendet "und ist somit wenigen Belastungen ausgesetzt". Ein Verkauf würde sich laut Matthäus auch für Ibišević' Noch-Arbeitgeber Hertha BSC lohnen. " Die Berliner könnten mit einer netten Ablöse investieren und so der Jugend weiter Chancen geben."

Matthäus plädiert auch für Draxler und Pulisic

Laut Matthäus muss sich der FC Bayern München mit Blick auf die Zukunft jedoch auch um Alternativen für die Außenpositionen mit Arjen Robben und Franck Ribéry bemühen.

"Der Name Julian Draxler ist bei Bayern seit längerer Zeit ein Thema", erklärte der frühere Bayern-Profi. "Er spielt zwar in Paris und in der Nationalelf oft auf einer zentralen Halbposition. Aber er kennt die Bundesliga und wenn er in Paris nicht so zum Einsatz kommt, wie er sich das wünscht, könnte sein Weg nach München führen - und das wäre keine schlechte Wahl."

Auch BVB-Youngster Christian Pulisic ist jemand, den sich Matthäus "sehr gut beim Rekordmeister vorstellen könnte. Jung, auf beiden Flügeln einsetzbar, wirtschaftlich machbar. Ein tolles Gesamtpaket."