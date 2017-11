Augustin zurück im Mannschaftstraining

Jean-Kévin Augustin steht RB Leipzig wieder zur Verfügung

Jean-Kévin Augustin ist bei RB Leipzig nach überstandener Oberschenkelverletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und damit am Samstag (15:30 Uhr) im Spiel bei Bayer Leverkusen wieder ein Kandidat für die Startformation.

Der Franzose absolvierte einen Großteil der Übungen mit dem Team.

Die deutschen Nationalspieler Timo Werner, Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann (U21), der Schwede Emil Forsberg, der Däne Yussuf Poulsen und der Österreicher Marcel Sabitzer fehlten nach ihren Auswahlaufgaben hingegen noch.

Forsberg, der am Montag mit Schweden in Italien den Sprung zur WM 2018 nach Russland geschafft hatte, kehrte noch in der Nacht nach Leipzig zurück und erhielt zunächst trainingsfrei.

Trainer Ralph Hasenhüttl rechnet damit, dass das Team am Donnerstag wieder komplett trainieren wird.