Tor-Flaute: Aubameyang stellt sich der Kritik

Pierre-Emerick Aubameyang wartet seit drei Liga-Spielen auf einen Treffer

Zehn Bundesliga-Tore hat Pierre-Emerick Aubameyang zwar schon erzielt. Allerdings wartet der Gabuner auch wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen auf einen Treffer. Der Angreifer ist dennoch zuversichtlich, dass es bald wieder klappt.

"Von mir verlangt man, dass ich treffe. Das ist schließlich mein Job", sagte Pierre-Emerick Aubameyang zur "Bild": "Ich stelle mich dieser Kritik, auch wenn ich nicht alles fair finde."

Die zuletzt andauernde Tor-Flaute schlug hohe Wellen. Auch mangelnder Einsatz in den vergangenen Spielen wurde in der Öffentlichkeit thematisiert. Seit dem 6:1-Sieg des BVB gegen Borussia Mönchengladbach, als Aubameyang gleich dreifach erfolgreich war, konnte Dortmund in der Liga nicht mehr gewinnen.

Der 28-Jährige wisse, dass er "jetzt wieder Tore schießen muss". Allerdings habe es früher auch "schon solche Phasen" gegeben, so Aubameyang weiter. Ausschlaggebend, dass es fortan besser läuft, könnte nun aber die jüngste Länderspielpause sein.

"Länderspielpause hat mir sehr gut getan"

"Ich habe sehr viel gespielt und mich ein bisschen müde gefühlt. Deshalb habe ich auch darum gebeten, im Pokal gegen Magdeburg eine Pause zu bekommen. Aber das hat nicht gereicht. Die Länderspielpause hat mir jetzt noch mal sehr gut getan", erklärte Aubameyang, der außerdem das Verhältnis zu BVB-Trainer Peter Bosz hervorhob: "Ich habe eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu meinen Trainern. Das ist mir wichtig. Ich finde auch, dass er ein guter Trainer ist."

Am 12. Spieltag tritt der BVB zum Auswärtsspiel beim heimstarken VfB Stuttgart an. Dann soll auch der Knoten des Stürmers endlich platzen.