Maradona will wieder Teamchef werden

Die Fußball-Legende bringt sich wieder mal ins Spiel

Diego Maradona hat ein Bewerbungsschreiben für den Posten des argentinischen Teamchefs abgegeben. Nach dem 2:4 des zweifachen Weltmeisters im Testspiel gegen Nigeria am Dienstag veröffentlichte die Fußball-Legende auf Instagram eine Statistik, die den Weltmeister von 1986 als erfolgreichsten Trainer der "Albiceleste" seit den späten 1970er-Jahren auswies.

"Wer hat am öftesten gewonnen? Lasst uns Schlüsse ziehen. Ich werde verrückt, weil wir unser Prestige aufs Spiel setzen, aber die Spieler sind nicht die Schuldigen. ICH WILL ZURÜCKKEHREN", schrieb Maradona. Der 57-Jährige betreute Argentinien von 2008 bis Mitte 2010, nachdem für die Südamerikaner im WM-Viertelfinale gegen Deutschland (0:4) Endstation war. In 26 Spielen holte Maradona als Teamchef 18 Siege bei sechs Niederlagen. Aktuell wird Argentinien von Jorge Sampaoli betreut.

apa