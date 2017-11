Kein Witz: WM der Frustrierten im Gespräch

Andrea Belotti verpasste mit Italien die WM

Die USA als Gastgeber, dazu Italien, Niederlande, Chile und Ghana - diese Teilnehmerliste könnte sich durchaus sehen lassen.

Nach "ESPN"-Informationen prüft der amerikanische Fußballverband die Möglichkeit eines Mini-Turniers der nicht für die WM qualifizierten Top-Nationen im Sommer. Die Spiele könnten demnach kurz vor Beginn der WM in Russland ausgetragen werden.

Die Squadra Azzurra hatte zuletzt erstmals seit 60 Jahren die Qualifikation für eine WM-Endrunde verpasst, während es die Elftal nicht einmal in die Playoffs geschafft hatte.

Südamerika-Meister Chile hatte einen der fünf Plätze in der Kontinentalausscheidung ebenso verfehlt wie Ghana in Afrika. Die USA waren in der CONCACAF-Qualifikation sogar hinter Panama geblieben.